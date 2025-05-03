加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

鋒面接力報到留意雨勢 未來一週天氣報你知

2025/5/3 17:11（5/3 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象署提醒，未來一週鋒面接力報到，各地留意雨勢。圖為台北市區行人雨中撐傘。（中央社檔案照片）
中央氣象署提醒，未來一週鋒面接力報到，各地留意雨勢。圖為台北市區行人雨中撐傘。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）中央氣象署今天表示，未來一週就是一波未平、一波又起的鋒面接力，鋒面影響期間，各地要留意雨勢；溫度方面，北部跟東北部降雨時，溫度會略為下降在攝氏30度以下。

中央氣象署預報員林定宜說，明天鋒面快速通過，但造成天氣不穩定，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部也有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後有短暫雨。

林定宜說，各地山區有較大雨勢機率，溫度上北部跟東半部高溫為攝氏27度到29度，中南部有30度以上，沒有下雨的時候會比較熱，今天晚上到明天清晨則要留意霧跟低雲。

林定宜表示，5日是小空檔，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨。

林定宜指出，6日到7日受到鋒面影響，西半部地區及東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

8日鋒面北抬到華南，林定宜指出，但水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林定宜說，9日及10日鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜表示，降雨時溫度略降，尤其6日到7日雨勢較為明顯，北部跟東北部高溫就會落在30度以下。（編輯：吳素柔）1140503

#天氣
#林定宜
#鋒面
#氣象署
延伸閱讀
2024年異常高溫 研究：地球可能已進入升溫1.5°C時代鄭明典談梅雨：穩定可期待水源、颱風之外顯著雨災梅雨季5月報到 氣象署估雨量正常偏少、各地氣溫正常偏暖COVID-19疫情升溫估高峰在5、6月 20多歲女3年未打疫苗重症逆境少年半工半讀 謝富生成冷凍空調新星
林定宜
22日前高溫悶熱上看35度 下週氣溫溜滑梯25日探19度晚間雨勢趨緩 下波鋒面12日到中部以北防大雨
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳德榮：週末天氣偏暖水氣多 留意局部陣雨
24
更多編輯台推薦新聞：