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首頁 / 政治

駁疑美論 王定宇：美對台安全官員說台灣不可取代

2025/5/3 20:33（5/3 20:49 更新）
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台灣跨黨派立委組團訪美，團長王定宇（左）等人2日與媒體茶敘時表示，這趟行程「見到該見的人」。訪團成員包括立法院副院長江啟臣（右）。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年5月3日
台灣跨黨派立委組團訪美，團長王定宇（左）等人2日與媒體茶敘時表示，這趟行程「見到該見的人」。訪團成員包括立法院副院長江啟臣（右）。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年5月3日
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（中央社記者郭建伸台北3日電）台灣跨黨派立委組團訪美，訪團團長、民進黨立委王定宇今天轉述，美國負責對台安全事務的高層官員透露，台灣是不可取代的存在，雖然美中溝通時，中方一定會將台灣放到檯面上，但美方不會以此進行經貿談判。

立法院副院長江啟臣與國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，及民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳4月底訪美，與美國立法、行政部門交流。

王定宇今天在洛杉磯等候轉機時透過臉書直播表示，訪團此次除了「見到該見的人」，也傳遞出台灣對抵抗中共侵略、國家安全的跨黨派一致性承諾。

王定宇轉述，會面時有美國國防相關官員當面提醒，台灣國會要特別注意國防預算的刪減凍結，「沒有一個國家會願意為一個不重視自己國家安全、不重視自己安全承諾的國家去賣命」，而美方也關心台灣朝野對特別預算態度。

王定宇提到，為防制中共升高灰色地帶的戰備警訊，他向美方官員表達，台灣希望以海巡（Coast Guard）因應中共的灰色地帶衝突，而非一下子就升高到採軍艦應對，這符合國際社會希望台海和平的氛圍；若把海巡預算計入，台灣的國防預算已接近占GDP的4%，而美方充分理解這是正確思考方向。

王定宇表示，訪團在與美國安全部門官員溝通時，他特別詢問，川普政府在與中國國家主席習近平進行關稅談判時，台灣會不會被放在談判桌上成為議題，甚至成為談判籌碼或是變成被交易和出賣的對象，而這也是台灣在野黨某些人常拿出來的疑美論。

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王定宇轉述，這位相當高層、負責對台安全事務的官員說，「簡單來講，台灣是不可取代的存在，習近平拿不出任何利益可以交換台灣」，雖然美中溝通時，習近平一定會把台灣問題放到檯面上，但美國政府不會以此進行經貿談判，甚至連美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也曾表示，台灣是不可取代的核心利益。

王定宇強調，美方的意思清楚明瞭，所以若再有分化台美夥伴關係，或貶抑台灣重要性、製造「疑美論」，等於是在附和習近平，幫助中國傷害台灣。（編輯：林克倫、張均懋）1140503

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