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中國指控日民用機進入釣魚台上空 以艦載直升機驅離

2025/5/3 22:50（5/3 22:53 更新）
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（中央社台北3日電）央視新聞報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，1架日本民用飛機3日「非法進入中方釣魚島領空」，中方海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。

劉德軍表示，3日，中國海警艦艇依法在釣魚台（中國稱釣魚島）海域例行巡航時，發現1架日本民用飛機於11時19分非法進入「中方釣魚島領空」，11時24分飛離。

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劉德軍表示，中方海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，敦促日方立即停止一切違法活動。中國海警將持續在「釣魚島領海領空」展開維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

日本防衛省表示，一架從中國海警船上起飛的直升機侵入沖繩縣石垣市釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域上空約15分鐘，日本航空自衛隊緊急出動2架F-15戰鬥機因應。日本政府已透過外交管道向中方嚴正抗議，要求防止類似事件再次發生。（編輯：陳鎧妤）1140503

#日本
#釣魚台
#防衛省
#劉德軍
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