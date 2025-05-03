國軍海巡無人機2 / 美促台製造「地獄場景」 專家籲增購大量自殺無人機

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無人機在俄烏戰場發揮以小擊大效果，國軍將無人機列為建軍重點，面對未來將擁有上千架各類型無人機，專家認為，各單位間通聯與圖資整合是重點，為營造台海「地獄場景」也應增購更多自殺無人機。

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北3日電）國軍未來將擁有上千架各類型無人機，考驗部隊的無人機戰場應用。軍方人士表示，國軍現階段重點是無人機該如何運用與訓練，專家指出，美國主張台灣應大量採購自殺無人機，戰時在台海建立「地獄場景」重創共軍。

俄烏戰爭於2022年爆發，透過社群網站的「戰果」影片，使世人看到無人機用於戰爭的潛力，而國軍研製無人機的時間點，要早於俄烏戰爭，除由國家中山科學研究院研製外，近年也開始跟多家民間廠商配合，研製多款不同用途、配置於不同儎台的軍用商規無人機，可預期未來國軍將擁有上千架各類型無人機。

當國軍未來將有上千架各型無人機在手，如何運用成為重要議題。關於無人機的運用規劃，國防院副研究員舒孝煌指出，美國這兩年一直主張，台灣應複製烏克蘭在俄烏戰場的成功經驗，建立起一批可大量消耗的自殺無人機部隊，在台海對共軍製造地獄場景，美方對此概念稱為「全領域可消耗自主化系統」（All-Domain Attritable Autonomous Systems）；現由中科院研發，並由空軍所操作劍翔無人機，可算是類似概念。

軍方人士也認為，無人機屬不對稱戰力核心之一，特別是面對中共的灰色地帶威脅、突襲，可成為快速打擊、機動防衛的要角，並與前線基層部隊整合部署，提升快速反應能力，例如濱海作戰指揮部的成立，就是為強化無人機的「戰場覺知」，以利迅速偵查、掌握小型目標。

不過，無人機在國軍屬於新戰術課題，各軍種該配屬哪類型無人機與如何運用，目前仍無定論。退役上校、前參謀本部飛彈指揮部計畫處長周宇平認為，最終還是要回歸各軍種，搭配現有戰力進行整合。

他以陸軍部隊為例指出，陸軍步兵部隊使用小型無人機，就是以步兵班、排，搭配無人機在短距離範圍進行偵察與攻擊。

周宇平表示，攻擊型無人機看似能在戰場發揮功能，但現實考量是數量有限，陸軍以代號「獵鴞專案」向美國軍購685架人員殺傷攻擊型無人機、291架反裝甲攻擊型無人機，但面對高強度的台海戰場，可能很快就消耗殆盡。

因此，周宇平認為，國軍地面部隊在思考小型無人機運用時，必須要回歸原有部隊的編成特性來建置兵火力，例如裝甲、砲兵部隊使用小型無人機應該是偵查，再搭配原有裝砲火力以持續壓制敵軍。

至於海軍部隊，周宇平表示，外界總會認為，海軍所使用的無人機要具備「艦載」能力，但以台海防衛作戰的戰場情境，海軍艦艇在戰時並不會遠離台灣本島遂行遠海遠洋作戰，無人機是否擁有艦艇起降能力，反而不見得是關鍵因素。

周宇平指出，海軍海上戰術偵搜大隊所使用的銳鳶無人機，仍是以監偵與戰果判定為主，但監偵任務會跟陸、空軍所使用的中、大型無人機一樣，面臨情資傳輸的鏈路頻寬與中繼能力是否足夠等問題，操作無人機的單位能否有效將情資傳遞給指揮部、友軍單位進行整合，也是當前急需探討的課題。

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空軍方面，周宇平說，空軍未來的無人機主力會是對美採購的4架MQ-9B無人機，MQ-9B是採機場起降的大型無人機，也具備武器掛載能力，但大型無人機在戰時則有戰場存活力低的問題。

至於屬攻擊型的劍翔無人機，舒孝煌指出，劍翔無人機目前編制在空軍，但存在造價高與數量太少的問題，未來海軍濱海作戰指揮部應朝向類似「全領域可消耗自主化系統」的建軍目標，增購大量可負擔且可消耗的自殺型無人機，在台海防衛作戰發揮功能。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140503