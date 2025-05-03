國軍海巡無人機3 / 海巡署強化海域偵搜救援 規劃採購第2代無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

無人機在俄烏戰場發揮以小擊大效果，國軍將無人機列為建軍重點，面對未來將擁有上千架各類型無人機，專家認為，各單位間通聯與圖資整合是重點，為營造台海「地獄場景」也應增購更多自殺無人機。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）海巡署為因應台灣環海地形複雜，並強化查緝走私、偷渡與救生救難效能，自民國107年起納入首代無人機強化偵蒐，現為應對日益複雜的海域勤務需求，已規劃採購第2代無人機計畫。

海洋委員會海巡署巡防組參議許嵐翔告訴中央社記者，無人機專案自106年經行政院核定啟動後，隨即於107年規劃執行「旋翼型無人飛行載具試辦計劃」，並購入第一代無人機20架，用以擴大執行海域範圍的空中情資偵蒐任務，包括查緝走私偷渡、海上救生與災害應變等。

許嵐翔指出，第一代無人機主要配置於北、中、南、東各區和艦隊上，配合走私偷渡或救生救難等任務熱區，輔助執行任務；另外，也會配合海安演習或專案任務，執行空中偵查勤務。

根據海巡署資料指出，「無人機區隊」於108年成立，採用尖端科技設備，進行海域偵防的實驗性試航訓練，透過無人機即時影像傳輸系統，進行遠距監控作業，可廣泛運用於即時偵搜、監控、救災勘查和情資整合等工作。

許嵐翔說明，「無人機區隊」會培訓專業飛手並考取相關證照，訓練完成後就分發至各區隊，並以機動方式就近支援區域勤務。

目前常用無人機型，概分為「定翼型」和「旋翼型」兩大類，但都有受限起降場地和飛行時間不足等問題。

許嵐翔表示，海巡署現所使用的多為「單旋翼（大台）」和「4旋翼（小台）」兩種。前者約可飛行50分鐘、距離30公里，執行任務前需先組裝和架設基地台等前置作業，耗時約20分鐘，且需有較多證照的飛手才能操作，而4旋翼機則適用於近岸巡查等相關作業。

談及無人機輔助執勤所面臨困境，許嵐翔認為，現行無人機系統有兩套，傳統傳輸型透過網路就能即時回傳資料，但易受地形阻斷訊號，技術層面需視國內業者研發突破，遠距型就需仰賴衛星通訊。

此外，海巡署無人機飛手多以軍職人員為主，訓練過程嚴謹，但若要操作大型無人機則至少需取得5張以上專業證照，且需因應禁航區限制與各地作業特性進行溝通協調。

許嵐翔提到，海上環境挑戰較大，特別是在艦艇平台起降無人機時很容易受風浪影響，只要浪一來就容易飛歪，導致螺旋槳打到甲板；高價無人機受損維修費可觀，操作飛手不僅要特別謹慎，壓力也相對更大。

不過，無人機守護台灣海岸功不可沒。許嵐翔表示，對於近岸違法捕魚和走私等查緝任務，無人機發揮重要功能；如果是近岸救災救難，則是海巡艦艇的機動時效性較強，但無人機仍可協助空拋投放救生設備等任務。

海巡署資料顯示，使用無人機執行任務的重要事件，包括108年4月有民眾搭乘保麗龍船違規垂釣，北部分署執勤人員發現後，由無人機區隊出勤進行監控、蒐證，成功依漁業法將其法辦；同年6月在福隆沙灘進行救生演練時，無人機區隊發現有廢棄油桶漂浮海面，經遠端拍攝影像確認為油汙滲漏事件，即時通報環保機關應處。

許嵐翔指出，海巡署管轄範圍的海岸線長達1500公里，海域面積更達18萬平方公里，勤務內容日趨複雜困難，且海上搜救需面對複雜洋流與氣象環境，提升無人機性能對於救難速度及範圍有顯著助益，去年已開始規劃採購第2代無人機，包括第3代也納入考量。

透過 Google News 追蹤中央社

其中，第2代機種將採油電混合型，預計單次飛行可拉長至2小時之久；第3代則規劃需具備更遠程飛行能力，盼藉此強化救援能量，大幅提升海岸作業範圍與續航能力。

談到因應當前國際情勢及中國灰色地帶侵擾，許嵐翔指出，跨部會任務會配合國防部協助執行，無人機也會投入，以國防部主導為原則進行，但仍以海域任務的偵搜、救生救難任務為主。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140503