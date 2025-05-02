日媒：中國想定兩岸衝突 建造軍民兩用船

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日媒報導，分析衛星影像等得知，中國正在廣東省廣州市建造想定台灣有事（兩岸衝突）用的軍民兩用船。該船平時可進行海洋（水文）調查、探測；有事之際，用為登陸艦運送兵員、武器等，或用於施放無人機進行攻擊、收集情報。

報導說，建造軍民兩用船的地點位於廣州市南沙區龍穴島，該地有中國國有造船大廠相關公司的造船廠。

美國運用人造衛星的太空科技公司行星實驗室 （Planet Labs）及馬薩爾科技（Maxar Technologies）分別於去年10月23日、今年3月21日拍攝到的衛星影像都有拍到該船艦。

讀賣新聞與日本智庫「國家基本問題研究所」合作分析衛星影像的結果了解到，中國軍事有關網站去年11月開始就有上傳該船艦照片。該網站頻繁地上傳共軍艦艇等照片，日本自衛隊相關人士也相當關注。船艦上無軍艦的編號，寫有看似是民間調查船的船名。

國家基本問題研究所研判，該船艦平時很可能是民間運用的船隻。共軍運用容易建造且成本低的民間船隻，可能是為了填補共軍運輸能力的不足。

該艘軍民兩用船寬約40公尺、長約200公尺，形狀類似航空母艦，但相較於共軍的3艘航空母艦（長逾300公尺），船身長度較短，不足以供戰機起飛，因此可能是扮演供垂直起降直升機或在跑道起飛的小型無人機的母艦的功能。

截至去年10月，該船艦的甲板上沒畫標記，但今年3月直升機停機坪兩處畫有白線。目前該船艦停泊處距離上次被拍攝到的地點約600公尺，很可能已進行試航。

國家基本問題研究所企畫委員、前海上幕僚長（前海軍參謀長）武居智久指出，「中國在軍民融合的名義下，正強化商船補強共軍海上運輸力的體制」。

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武居言及該船艦可能是試驗性質所打造的船隻，但他分析指出，「若以這座造船廠建造商船的速度為基準計算，一年約可建造10艘那種（軍民兩用）船」。

報導說，從衛星影像看，該船艦附近也有匿蹤無人作戰艇，可能該造船廠也打造軍用船舶。無人艇很可能在台灣有事（兩岸衝突）之際會被投入最前線。（編輯：田瑞華）1140502