中俄快速發展衛星能力 美英強化太空情資分享

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）美國太空軍主責軌道作戰的 Delta 9翼隊指揮官霍恩上校近日指出，中國、俄羅斯快速發展衛星能力，為因應中俄試圖藉由掌握美軍在全球各地的部署和行動，取得對西方的作戰優勢，美國近幾週已開始與英國等其他「五眼聯盟」成員加強分享相關情資。

霍恩（Ramsey Horn）說，盟友們或許能夠相互幫忙，協助美國補強在太空領域的弱點；美方也將分享近10年來在相關領域累積的見解。

情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）由美、英、澳洲、加拿大、紐西蘭組成。

霍恩在美國駐英大使館一場簡報會提到，為因應主要來自中國的太空威脅，美方近期採取一系列「前所未見」的「重大」措施，包括與其他「五眼聯盟」成員分享機密等級最高、過去僅限美方人員知悉的情資，以及允許英國軍方高層現場觀察科羅拉多州（Colorado）美國太空軍施里弗基地（Schriever Space Force Base）的實際運作情形。

另一方面，英國駐華府武官幾週前曾聽取美方的太空軍事偵察計畫簡報，了解美方如何追蹤其他國家的衛星活動。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，美方特別擔憂中國在太空領域的情蒐偵察能力。霍恩指出，「我們得為沒有人希望發生的戰鬥做好準備」。

報導指出，一旦北京決定對台灣動武，中方可能會利用在太空領域的部署，監測美軍行動。不過，霍恩說，美國仍有能力在太空領域擊敗共軍、打擊北京在印太區域的野心。

此外，美國有意持續發展太空武器，以保護西方國家的衛星。

霍恩指出，中國去年成功發射至少270顆衛星，數量創新紀錄，相關發展有助中方飛彈打擊目標定位。美方擔憂，中國某些衛星實際上是「軍民兩用」，也就是表面上屬商業用途，實則用於軍事。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，霍恩說，中華人民共和國是美國的「首要關切」。

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霍恩指出，中國有足以讓他國衛星「失能」的高功率微波武器系統。此外，美國軍方曾示警，中國正積極發展反衛星能力，且其用於情、監、偵任務的衛星數量6年內即翻3倍。

有鑑於國際太空角力日益激烈，霍恩透露，美方有意首度允許英國軍事人員加入Delta 9編制，深化雙方在太空領域的防衛合作。（編輯：高照芬）1140502