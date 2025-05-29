國科會：台灣自製火箭 2034年送衛星入軌

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（中央社記者張璦台北29日電）台灣啟動攸關自主發射能力的火箭計畫，國科會主委吳誠文今天表示，台灣自製火箭預估在2034年送200公斤衛星入軌。國家太空中心主任吳宗信也提到，火箭研發規劃採用液態引擎，後續會透過擴展國際合作取得相關技術。

立法院教育及文化委員會上午處理114 年度中央政府總預算有關國家科學及技術委員會主管預算解凍案22案，吳誠文等人列席備詢。

民進黨立委吳沛憶質詢時關切，國科會對於第3期太空科技長程發展計畫修正案加碼預算超過新台幣400億元有無信心，吳誠文表示，有信心、期望立法院支持。

第3期太空科技長程發展計畫修正案亦納入攸關台灣自主發射能力的火箭，吳誠文在回應民眾黨立委劉書彬質詢時指出，目前還需要建置國家發射場以及火箭研究大樓基地，台灣自製火箭預估將在2034年送200公斤衛星入軌。

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此外，民進黨立委林宜瑾也關心太空國際合作規劃，吳誠文說，台灣衛星製造設計實力已逐步展現，愈來愈多國際夥伴要與台灣合作，第3期太空計畫也將把產業鏈組建起來，促進產業發展。

列席備詢的國家太空中心（TASA）主任吳宗信也提到，台灣火箭研發規劃採用液態引擎，後續也會透過擴展國際合作，以利更快地取得這方面的技術。（編輯：萬淑彰）1140529