英國軍情六處MI6將首度由女性領導 傳熱門人選為中國專家

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）在任近5年的首長摩爾（Richard Moore）擬於今年秋天卸任，新任首長遴選已進入最後階段，出線的3位候選人都是女性，這意味自1909年正式成立以來，MI6將首度由女性領導。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，3位候選人之中，有2位是MI6情報官員，因此身分必須保密，第3位則是英國現任駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）。

根據公開資料，吳百納具備中文能力，1994年加入英國外交部之前，曾在中國的大學院校擔任英文教師。

2003至2009年，吳百納任職於英國駐中大使館，位階最高至副大使。2015年，她獲任命為駐中大使，是英國首位擔任此職務的女性外交官。2020年8月，她轉任英國駐聯合國大使。

她另曾在1994至1998年於英國駐俄羅斯大使館任職，期間成功自俄羅斯聯邦車臣共和國（Chechnya）營救2名英國籍人質。

吳百納2007至2009年擔任駐中副大使，適逢2008年北京奧運期間。2015至2020年，她升任駐中大使，當時正是所謂英中關係「黃金時代」，英國積極推動與中國的經貿投資關係、呼應北京的「一帶一路」倡議並發展合作，且是最早加入總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的西方國家之一（繼盧森堡和紐西蘭之後）。

2015年，中國國家主席習近平對英國進行國是訪問，當時是相隔10年，再度有中國國家元首對英國進行這類訪問，吳百納也親赴英國協助接待。英國外交部指出，吳百納任駐中大使期間，英中雙邊貿易額翻倍，達1000億美元。

2015年正式開始屢行駐中大使職務前，吳百納曾在接受英國媒體採訪時說，英中關係如今與英美長期以來的「特別關係」同樣重要。

「泰晤士報」報導，吳百納目前是最被看好的MI6首長人選，但質疑她資格的人士指出，她沒有情報工作經驗，而這在中國的間諜和影響力活動日增之際恐構成隱憂，且她對中國「太友善」，包括駐中期間未就新疆人權情勢強力發聲。

不過，支持吳百納的人士認為，中國經驗賦予她獨特視角，且她是英國外交部最資深官員之一。消息人士並稱吳百納是應邀參選MI6首長，因為MI6內部缺乏傑出人選。

儘管遭批評駐中期間避談北京在新疆的人權侵害活動，在駐聯合國大使任內，吳百納針對相關議題屢強力發聲。2021年，英國參與主導以西方國家為主的聯合國成員一系列行動，包括譴責北京在新疆的暴行，並要求北京即刻允許聯合國人權事務高級專員親赴新疆調查。她曾稱新疆人權情勢是「當代最嚴重人權危機之一」。

MI6新任首長將由首相施凱爾（Keir Starmer）參考專家委員會建議決定，委員會成員包括外交大臣拉米（David Lammy）、國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）。

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不同於MI6，英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）自1909年正式成立以來，已陸續有2位女性首長，其中第1位是在1992年上任。

英國另一大情報安全機關、主要業務包括訊號情報（SIGINT）的「政府通訊總部」（GCHQ）則是自1919年設立以來，至2023年才出現第一位女性首長，即現任首長巴特勒（Anne Keast-Butler）。（編輯：陳慧萍）1140511