英國7月實施外國影響力登記 中國未入列引質疑

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國政府宣布7月1日起執行外國影響力登記計畫（FIRS），將俄羅斯、伊朗納入「加強管控」等級，中國卻未入列，今天在國會引發質疑。

在野保守黨籍國會議員、影子內政大臣菲利普（Chris Philp）指出，英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）及美國聯邦調查局（FBI）皆曾示警，中國構成劃時代、決定性的安全威脅和挑戰；MI5首長麥卡勒姆（Ken McCallum）2023年10月曾提到，MI5已注意到中國正展開具持續性、大規模的間諜活動。

此外，中國不僅企圖滲透英國政治，更鎮壓在英中國人；中國在英國設立祕密警察站、對流亡英國的香港異議人士發布懸賞通緝令。菲利普指出，中國未被納入FIRS加強級，是政府的驚人疏失。

菲利普另質問，為何現任工黨政府去年12月未就中方企圖跨境執法、對在英港人發布通緝一事，召見中國駐英大使要求解釋。他也質疑政府有意核准中國在倫敦興建「超級使館」，是置經濟利益於國家安全之上。菲利普說，「我們都知道」新使館將成中國間諜活動基地。

中國擬在倫敦興建巨型使館，此使館恐成歐洲地區規模最大的大使館。前任保守黨政府曾就中方通緝在英港人一事，向中國駐英大使提出抗議。

英國內政部主責安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis）繼3月宣布將伊朗納入FIRS「加強管控」等級後，今天在國會宣告加列俄羅斯。多名國會議員關切，為何中國未入列。

賈維斯強調，他理解國會對中國的疑慮，但他3月初已向國會說明，是否納入FIRS加強級，「每個國家將被分別考慮」，政府的決策「將以證據為基礎」。

賈維斯重申，他不會臆測有哪些國家未來將會、或者不會被列入「加強管控」等級。賈維斯這番話意味英國政府未完全排除中國未來入列FIRS加強級的可能性。

賈維斯另否認政府寧為經貿利益犧牲國家安全，並強調工黨政府的對中政策著重一貫性、長期性、戰略性，並始終立基於3原則：在可行之處合作、在有必要時競爭、在絕對必須時提出挑戰，而「必須」向中國提出挑戰的領域包含國家安全。

FIRS與英國2023年12月生效實施的「國家安全法」（National Security Act）有關。該法獲國會跨黨派高度共識通過，賦予情報安全和執法機關更大權限，以更有效應對日益複雜的外國敵意活動。然而，在幾經延宕、各利害相關方角力後，FIRS仍未能在英國去年7月國會大選前付諸施行。

去年7月上台的工黨政府曾因遲遲未落實FIRS遭質疑。賈維斯在國會答詢時稱，新政府去年7月上任時，發現FIRS實際上仍未準備好上路，新政府正加速完善相關措施。

保守黨籍國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）在前政府任內擔任內政副大臣期間，負責規劃FIRS，並主張將中國列入FIRS「加強管控」等級。

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他今年2月接受中央社採訪時提到，他去年7月卸任前知悉的情況是FIRS「已準備好上路」。圖根哈特在此之前曾在國會表示，FIRS無論如何最晚應可在去年底前實施。他另提到MI5曾明確傳達，有必要將中國列入FIRS加強級。

英國媒體曾數次援引消息人士說法報導，財政部等部分英國中央部會對納中國入FIRS加強級有疑慮；金融界、商業圈則曾積極遊說政府勿將中國入列。（編輯：洪啓原）1140402