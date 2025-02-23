倫敦居民收匿名信 鼓動將被通緝港人送中國使館

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（中央社台北23日電）自由亞洲電台報導，有倫敦居民近日收到來自香港的匿名信，信中有流亡英國的前香港獨派學生組織「學生動源」召集人鍾翰林的照片，其中提到若將他帶到中國使館，可獲100萬港元（約新台幣萬元）獎金。

美國自由亞洲電台21日披露了上述消息。匿名信提到鍾翰林正被港府懸賞通緝。鍾翰林認為，這是有人希望引發香港海外倡議者的恐懼，未必與港府有關。香港政府發言人回覆自由亞洲電台查詢時否認寄出匿名信。

報導引述鍾翰林說，他是從媒體及「香港民主委員會」董事周永康口中得知此事，其中一名收到匿名信的倫敦居民是周永康友人。

據報導，鍾翰林對此事「略感驚訝」，會以平常心面對。他說，信中有關他的個人資料真假夾雜，例如信中所列地址並非他的真實住址，顯示寄件者並未掌握他居所的真正位置。

鍾翰林認為，此事未必與港府有關，但不排除涉及一些親北京人士。

港府發言人回覆自由亞洲電台查詢時否認與這起事件有關，強調港府不會寄出匿名信件，並稱若個別海外人士收到匿名信件並需要協助，可向當地警方求助。

鍾翰林預測，由於這類手段成本較低，未來將繼續發生。他認為，對方並非真想煽動他人將被通緝者擄至中國使領館，而是希望倡議者心生恐懼。

鍾翰林說，「即使這些關於個人資料的內容是虛假也好，其實我相信，都會對一些在海外繼續做香港倡議工作或者是組織一些港人活動的人士來說，其實都會帶來一些恐懼和擔憂在裡面，這是寄件者希望做到的效果」。

2019年香港爆發「反送中」運動，「學生動源」不時發起遊行。

2020年，鍾翰林因侮辱國旗及非法集結罪成立，被判刑4個月，1年後又因分裂國家及洗黑錢罪被判43個月，2023年6月5日刑滿出獄。

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鍾翰林曾對媒體透露，出獄後，每隔2至4週就有香港國安處人員約見他，要求交代行蹤。

2023年底，鍾翰林自香港輾轉抵達英國尋求政治庇護。香港懲教署譴責鍾翰林外逃，指執法部門將依法通緝。（編輯：周慧盈/邱國強）1140223