中國擬在倫敦建巨型使館 移英港人憂成監控目標：魔爪可伸很遠

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（中央社記者陳鎧妤台北19日電）中國擬在倫敦名勝「倫敦塔」一帶興建歐洲最大的使館，日前引發數千人再度集會抗議，大部分是移英港人。有港人表示，雖然建案被否決的機會渺茫，但十分珍惜久違了的集會自由，也希望喚醒更多英國人關注事件。

中國擬在鄰近倫敦金融城、名勝古蹟「倫敦塔」一帶興建歐洲規模最大的中國使館，引發安全疑慮。繼今年2月舉行抗議集會後，3月15日多個團體再次發起集會。第1次集會主辦方估計約4000人參加，警方則估計約2000人。第2次集會主辦方估計參加人數增至約5000人，警方估計約2000至3000人參加。

參加了2次集會的阿芳（化名）表示，現場所見，兩次集會大部分都是香港人，她帶著矛盾的心情參加集會。

阿芳直言，香港人在英國只占少數，對英國政府來說，維持英中穩定外交及貿易關係是非常重要，相比之下，港人的聲音是微不足道。

她認為，當初英國警方指出，新使館前方空地恐無法容納大批抗議群眾，會妨礙周邊交通，因此反對使館建案。但此後傳出英國中央政府介入，警方撤回反對意見，很明顯建案受到英中關係及國際形勢影響，已是政治操作，而非單純民生議題。

阿芳表示，即使建案被否決的機會渺茫，仍然要站出來，因為這是表達意見的合法權利。身處集會中，她重拾久違了的集會自由。

不過，阿芳直言，包括自己在內的絕大部分港人，都是戴上口罩或蒙面參加集會，因為擔心會被知道，成為被監控的目標。她說：「其實很悲哀，原來來到英國，都沒有免於恐懼的自由，魔爪可以伸到很遠」。

阿芳表示，中國計劃在具歷史價值的皇家鑄幣廠舊址興建超級使館，是想宣示其國力，而且不單是建築物規模大，使館的人員編制也會大增，「當中會不會有人是間諜？秘密警察？方便他們跟縱監控異議人士？」。

阿芬表示，第1次集會有人被捕，第2次集會大家都很小心，跟隨警方的指示在示威區內活動。「如果被捕或被檢控，可能會影響獲得英國居留權的資格」。

令阿芳感動的是，兩次集會都有居住在倫敦以外的港人，集體乘長途巴士來參加，他們來自曼徹斯特（Manchester）、布里斯托（Bristol）、伯明罕（Birmingham）等。他們坐車的時間，可能比參加集會的時間更長。

阿芳表示，第2次集會警方提早封路，又增加警力來控制現場，證明若日後使館建成及有集會，一定會對附近社區甚至遊客有影響。

中國擬在英國皇家鑄幣廠舊址及其周邊超過2萬平方公尺大片土地，打造巨型使館，引發數千人15日再度集會抗議。參加者在鑄幣廠外圍掛上文宣，抗議中共監控。（受訪者提供）中央社記者陳鎧妤台北傳真 114年3月19日

移居英國3年的港人阿毛（化名）參加了15日的集會。他表示，在現場看到大部分參加者都是香港人，「英國人可能不明白中共的手段，希望可以藉著集會喚醒更多英國人關注事件」。

阿毛表示，他擔心中國超級大使館建成後，會助長中國在當地的監控活動。2022年有港人在中國駐曼徹斯特總領事館外集會抗議，一度被拖進領館內遭圍毆，需要英國警方救出，他擔心類似情況會再發生。

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他說，在集會中令他再次感受到港人的團結，「我們不是要與當地政府抗衡，而是想理性探討事件，讓更多人知道發生什麼事」。集會期間參加者在鑄幣廠外圍掛上文宣，當有遊客經過好奇時，參加者會向他們解釋集會原因。

阿毛說，若日後再有集會，他一定會參加，但會像今次戴上口罩不被認出。因為恐懼，所以離鄉背井，但現在仍然要面對另一種恐懼，阿毛說只能坦然面對，「沒有辦法，就算你不回香港，你也有家人在香港，要顧及他們的安全。我覺得我們與身處香港內的香港人，不差太遠」。（編輯：邱國強）1140319

中國擬在英國皇家鑄幣廠舊址及其周邊超過2萬平方公尺大片土地，建造超級使館，在當起引起不少反對聲音，相關團體在今年2月及3月舉辦集會抗議。抗議文宣被掛在鑄幣廠外圍。（受訪者提供）中央社記者陳鎧妤台北傳真 114年3月19日