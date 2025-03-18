民眾收懸賞香港民運人士匿名信 澳洲外長：不會容忍

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（中央社雪梨18日綜合外電報導）媒體披露，澳洲墨爾本有民眾收到匿名發出的懸賞信，稱只要舉報1名香港異議分子的下落，即可獲得100萬港幣賞金。澳洲外長黃英賢今天表示，已就此事與中國直接交涉並表達關切。

法新社報導，這封匿名信懸賞的對象就是長期支持香港民主運動的澳洲籍律師任建峰（Kevin Yam），信中還附上他的照片，並指控他危害國家安全。

由英國「衛報」（The Guardian）率先披露的這封匿名信宣稱，將提供100萬港幣（約新台幣424萬元）賞金，給能夠提供任建峰下落、罪證相關資訊，或是可以「把他交給香港或澳洲警方」的任何人。

匿名信被寄送至墨爾本（Melbourne）2個地點附近的民宅，這些地點據稱與任建峰有關。

黃英賢透過發言人表示：「澳洲政府不會容忍針對國民個人或親屬的監視、騷擾或威脅。這是對我國主權的侵犯，也危及澳洲人民的安全。我們正與中國和香港有關部門直接交涉，以表達我們的關切。」

另據路透社報導，澳洲當地媒體報導，匿名信是從香港寄出，內附香港警方的聯絡資訊。

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任建峰曾在香港居住20年之久。2019年至2020年，香港爆發「反送中」運動，港府隨即展開鎮壓行動，任建峰於2022年返回澳洲。

2023年7月，香港警方國安處以涉嫌違反「港區國安法」為由，高調通緝8名流亡海外港人，包括前立法會議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰，及前法政匯思召集人任建峰、香港議會發起人袁弓夷、攬炒團隊發起人劉祖迪、香港民主委員會執行總監郭鳳儀和前職工盟總幹事蒙兆達，並對每人懸賞港幣100萬元。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140318