倫敦居民再收匿名信 呼籲舉報被通緝港人劉珈汶

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（中央社台北27日電）美國之音今天報導，倫敦再現呼籲舉報流亡港人的匿名信件。遭香港警方通緝的「香港民主委員會」高級國際幹事劉珈汶住所附近的居民近日也收到來自香港的呼籲舉報信，信中同樣指如果將她送到中國大使館，可以獲得100萬港幣賞金。

居住在倫敦的居民上週才收到來自香港的匿名信件， 內容涉及被香港警方國安處通緝的「香港獨立倡議委員會」創辦人、目前在英國尋求政治庇護的鍾翰林。內容與針對的劉珈汶信件格式一模一樣。

劉珈汶對美國之音表示，她目前正在台灣出席人權會議，在英國時間25日下午，她收到所屬選區自由民主黨國會議員雷諾茲（Joshua Reynolds）的通知，稱其選區內有居民收到了舉報她的信件，並已將相關內容透過電郵轉交給雷諾茲。

劉珈汶對信件感到驚訝並認為，信件的資料或罪名全都鉅細靡遺，很難不聯想到是有組織的行為。信件援引香港警方的公開資訊指控劉珈汶涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並羅列她的個人資料，包括居住地、性別、出生日期、身高、體型及種族等。

信中還提供了香港警方國安處的舉報電郵以及一個英國的WhatsApp號碼，鼓勵民眾舉報她。

值得注意的是，信件特別提到，若將劉珈汶帶往中國駐英國大使館，即可獲得100萬港元（約新台幣420萬元）賞金。

對此，劉珈汶指出，按照香港警方的懸賞通告，舉報者應將目標交予香港警方，而非中國駐英大使館。

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報導指出，針對鍾翰林案，香港特區政府發言人上週曾回應稱，特區政府不會發出任何匿名信函，若海外人士收到匿名信件並需要協助，可向當地警方求助。

發言人強調，香港執法部門將依法追究涉嫌違反「香港國安法」而被通緝者，「特區政府執法部門必依法追究，並採取一切措施，包括切斷其資金鏈，以有效防範和制止他們繼續從事危害國家安全的行為和活動」。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140227