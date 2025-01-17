中國倫敦超級使館建案 傳英外交內政大臣表態支持

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）北京擬於英國名勝古蹟「倫敦塔」一帶興建在歐洲規模最大的中國大使館，遭地方政府和居民反對，如今傳出外交大臣拉米（David Lammy）與內政大臣古柏（Yvette Cooper）已向中央相關審議單位去函表達「有條件」支持建案。

中國政府2018年買下位於東倫敦塔村（Tower Hamlets）區、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）的英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址及其周邊超過2萬平方公尺大片土地，以打造「英國境內規模最大外國使館」，但兩度遭地方議會否決，工黨主政的大倫敦市政府也選擇不介入。

然而，去年7月工黨贏得國會大選、接替保守黨上台執政後，中方不僅重提舊案，中國國家主席習近平去年8月與新任英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話期間，更提到中方對此案的關切。

兩人去年11月在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談時，施凱爾開場致詞時主動提及此事，並表示他已指示中央部會首長介入、將建案交由中央審議。

儘管中央政府依法確實有權介入、審查相關建案，由於中方未實質修改原提案，也未走申訴程序，在野陣營及部分輿論批評，新任工黨政府對北京軟弱、給北京方便，卻忽視地方居民的安全和生活品質疑慮，以及警方已表態維安人力恐吃緊。批評人士也提到，允許威權國家在英國重要地標打造具「立威」意味的「超級使館」，給人的不良觀感。

部分人士擔憂，中國新使館將成為巨大的監控和間諜活動根據地。近日有英國媒體援引情報機關消息人士說法報導，使館建案恐影響倫敦市重要通訊電纜安全。

不過，中國新建使館爭議與英國爭取擴建駐北京大使館有關。雙方都覺得在對方國家境內的大使館已不敷使用，建案則皆須對方政府核准，但在保守黨執政後期英中關係趨於緊張的背景下，相關計畫停滯不前。

中國駐英大使館去年8月在習近平與施凱爾通話前表示，為外交館舍建設提供支持和便利屬東道國的國際義務，中英都有在對方首都修建新館舍的需求，雙方應相互支持。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，拉米和古柏14日已聯名去函隸屬住房、社區和地方政府事務部的土地利用規劃督察局（Planning Inspectorate），表態支持中國使館建案，但同時列出條件。住房、社區和地方政府事務部首長為兼任副首相的芮納（Angela Rayner）。

根據報導，拉米和古柏強調各國在彼此首都擁有可發揮作用的外交館舍的重要性。拉米和古柏並在信函提到，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）已「撤回」對建案的反對。

信函指出，整體而言，倫敦都會區警察局的公共秩序專家已認定，使館周邊將「有足夠空間供抗議活動進行，鄰近道路網不致受顯著影響」。都會區警察局婉拒「金融時報」的評論請求。

根據這封經「金融時報」檢視的信函，拉米和古柏向中方提出的條件包括對使館設計作「小幅調整」，並放棄對倫敦境內其他7個場所的外交地位要求。

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拉米和古柏認為，在中方就合併自身各外交館舍場所提出明確規劃並獲同意以前，芮納不該對塔村區中國使館建案作裁決。芮納在收到督察局意見後，將依職權就使館建案作最終裁決。

英國政府一名發言人表示，國家安全是英國政府首要責任，也是整個（使館建案審議）過程中，政府的核心優先事項。（編輯：田瑞華）1140117