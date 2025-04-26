俄媒：美CIA高層之子為俄軍作戰 命喪烏克蘭東部

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）根據俄羅斯獨立媒體調查，一名身分為美國中央情報局（CIA）副主任兒子的美國男子，2024年在烏克蘭東部依據合約為俄羅斯軍方作戰時身亡。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據家人發布的訃聞，21歲的格洛斯（Michael Alexander Gloss）2024年4月4日在「歐洲東部」死亡。他的母親是嘉琳娜（Juliane Gallina），嘉琳娜於2024年2月獲任命為中情局數位創新部門副主任。

一名美國情報高層官員的兒子為了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭的行動而戰死，這段令人難以置信的故事講述了美國國內的憤怒情緒及網路激進言論，如何促使一名在維吉尼亞州中產階級家庭長大的小孩走向烏克蘭東部的殺戮戰場。

根據格洛斯在俄羅斯社群網站VKontakte的頁面，他在高中時期是美式足球運動員，父母都在軍中服役，他自稱是「多極世界的支持者」。他寫道：「我離家出走，環遊世界。我厭惡法西斯主義。我熱愛我的祖國。」他還張貼俄羅斯與巴勒斯坦國旗的圖案。

根據調查網站iStories，格洛斯是自2022年2月以來與俄羅斯軍隊簽署合約的逾1500名外籍人士之一。徵兵辦公室的數據後來外洩，顯示他是在2023年9月簽署合約。

消息人士向iStories表示，格洛斯於2023年12月被派到「突擊部隊」，也就是參與前線激烈作戰的單位。一名熟人說，他被部署到一個俄羅斯空降團，被派到蘇勒答爾市（Soledar）附近突襲烏克蘭陣地。

家屬在訃聞中寫道：「麥可（格洛斯名）懷著高尚情懷與戰士精神開創自己的英雄之路，卻不幸於2024年4月4日在東歐喪命。」訃聞中沒有提到俄羅斯與烏克蘭，也沒有提到關於他死亡的情況。

格洛斯就讀大學時活躍於性別平等與環保抗議圈。他加入左翼環保抗議團體「彩虹家庭」（Rainbow Family），並在2023年前往土耳其哈泰省（Hatay）協助震後重建工作，那場地震造成超過5萬6000人死亡。他也對美國支持以色列與加薩戰爭感到愈來愈憤怒。

在土耳其時，格洛斯開始表達前往俄羅斯的意願。一名熟人告訴iStories：「他經常觀看關於巴勒斯坦的影片，對美國感到非常憤怒。他開始想去俄羅斯。他想與美國打仗。但我覺得他深受陰謀論影片影響。」

獲得前往俄羅斯的簽證後，他先在俄羅斯旅行，然後抵達莫斯科，在簽證快到期時加入俄軍。iStories取得的照片與影音顯示，他被送到俄羅斯訓練營，大多時候與尼泊爾契約兵一起受訓。認識他的人說，入伍3個月後，他被派到烏克蘭，成為突擊營一員。

若干熟人告訴iStories，格洛斯對打仗沒有興趣，但希望軍方能讓他取得俄羅斯護照，讓他待在俄羅斯。

目前還無法得知格洛斯死亡時的情況。他的朋友說，他的家人從俄羅斯政府得知他的死訊，但沒有獲得更多其他資訊。

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他的朋友又寫道：「他被宣告在烏克蘭境內身亡。我們不知道他是否參與戰爭。他們沒有提供任何其他詳細資訊。」

目前也不清楚俄方是否對格洛斯做了背景調查，或是否知道他母親的身分。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140426