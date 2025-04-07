紐西蘭宣布重大軍事改革 增國防開支強化攻擊力
2025/4/7 15:11（4/7 15:21 更新）
（中央社威靈頓7日綜合外電報導）根據今天公布的重大軍事改革計畫，紐西蘭將增加國防開支，投入數十億美元在飛彈、網路安全和無人機等領域。
法新社報導，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）說，現在是紐西蘭「該承擔責任的時候了」；他承諾要在未來10年內將國防支出從目前占國內生產毛額（GDP）的1%提高到2%以上。
盧克森說，依據這項規模達90億紐西蘭元（約新台幣1660億元）的計畫，紐西蘭軍方也將與區域重要盟友澳洲更密切合作。
他說：「全球緊張關係急速升溫，紐西蘭已站上世界舞台，但我們目前的國防支出太少了。」
優先領域包括「強化攻擊能力」、長程無人機、網路安全和邊界監控。
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紐西蘭是情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，其他成員還有美國、英國、加拿大和澳洲。
但多年來紐西蘭一直遭批評對中國不夠強硬，將本身的貿易關係置於盟友的安全考量之前。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140407
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