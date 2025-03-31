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美國防顧問：台無法維持GDP10%軍費 應與美同達3.4%

2025/3/31 07:41（3/31 08:23 更新）
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圖為國軍18日在八里進行「立即備戰操演」，CM11戰車等車輛實施警戒演練。中央社記者王騰毅攝 114年3月18日
圖為國軍18日在八里進行「立即備戰操演」，CM11戰車等車輛實施警戒演練。中央社記者王騰毅攝 114年3月18日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）台灣軍費占GDP多少才合理，近日再度成為美國參議院議題之一。五角大廈顧問梅惠琳指出，台灣經濟可能無法維持GDP10%的防禦支出，但至少應與美國一樣占GDP3.4%。她也提到，台灣應發展能抵擋中國登陸30天的能力。

美國重量級中國軍事專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）26日出席聯邦參議院外交委員會「共同的威脅：當前地緣政治下的印太聯盟及責任分擔」聽證會時，做出上述建議。

梅惠琳於證詞中支持美國在國防層面必須對台灣提出更多要求，畢竟台灣面臨中國真正且迫切的侵略威脅。如果台灣希望美國在衝突中出手幫忙，從而冒著與中國發生重大戰爭的風險，那麼台灣確實需要為遏止戰爭做出更多貢獻，並於必要時取勝。

國防支出方面，梅惠琳評估，雖然美國的軍事力量迄今能阻止中國使用武力，但美國常規嚇阻力已經減弱。

「具體而言，當中國在3到4週內占領台灣，而美軍無法及時支援的這項既成事實想定，對北京來說越來越具有吸引力」。

她指出，中國花了數十年落實軍隊現代化，目前正在進行強化指管及後勤的最後步驟。一旦這些問題解決，解放軍將向習近平通報，已準備好以武力奪台，而這時間點很可能落在未來3到4年。

梅惠琳表示，雖然她主張美國大幅改變軍力部署，以說服北京如此迅速的行動不太可能成功，但事實上，大部分努力，尤其是在軍力發展方面，往往需要數年甚至數十年的時間。

她說，最佳短期解決方案是，台灣應該發展出能夠抵擋中國登陸30天的能力。鑑於兩岸軍力嚴重失衡，如果沒有美國援助，台灣將永遠無法完全自衛。如果美國沒有進行直接軍事干預，台灣不可能擊敗中國。

「台北能夠抵擋夠長的時間，直到美軍大規模到達戰區，就是對中國嚇阻的核心」。梅惠琳表示，因此台灣不僅須買對的武器，數量還要夠，以阻止中國登陸，而這需要的軍費超過台灣國內生產毛額（GDP）2.45%。

梅惠琳指出，考量到台灣政府總支出只占GDP的13.70%，台灣經濟可能無法維持GDP10%的防禦支出。但台灣需要做得更多，以增加政府整體開支。

她也以以色列為例指出，以色列常被視為台灣的典範，但在2018年至2024年間，以色列政府支出一直維持在GDP的36%至44%間，明顯高於台灣的13.70%。

梅惠琳說，這種差異凸顯台灣在採取類似防禦策略時的財政限制。但以一種象徵性作為，台灣國防支出至少應與美國一樣，達到GDP的3.4%。

她指出，除了增加軍費外，台灣還需要從美國購買合適的武器。花大錢買F-35等備受矚目的戰機或許令人印象深刻，但這些戰機在實際衝突中可能會成為高成本的損失。

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梅惠琳建議台灣繼續大量採購防空、反裝甲和反艦飛彈，這些武器在台灣防禦情境中提供高價值，而美國應優先快速且可靠地交付台灣這些關鍵武器系統。

她於談及台灣的結語強調，台灣增加軍費，與其說是為了分擔美國負擔，不如說是台灣在對抗中國使用武力方面所扮演的特殊角色，以及台灣需要在美國為保衛台灣而可能犧牲軍人生命的情況下，展現對自身防衛的認真態度。（編輯：陳承功）1140331

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