2024全球軍費達2.7兆美元 增幅創冷戰結束後新高

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（中央社斯德哥爾摩28日綜合外電報導）根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天發布的報告，2024年全球軍事支出達到2.72兆美元，比2023年成長9.4%，是自冷戰結束以來增幅最大的一年。

綜合法新社和路透社報導，報告指出，地緣政治緊張局勢升溫，全球各區域的軍事支出都增加，其中歐洲和中東地區成長速度特別快，多個歐洲國家的軍事支出出現了「前所未有」的成長。

斯德哥爾摩國際和平研究所表示，2024年全球有100多國，包括軍事支出前15大的國家，軍費預算都有所增加。

這份報告還說：「各國政府日益重視軍事安全之下，往往就犧牲了其他領域的預算，在經濟和社會支出方面的取捨，可能會在未來幾年對社會帶來重大影響。」

烏克蘭戰爭外加美國對 北大西洋公約組織 北約小百科 全名：北大西洋公約組織

簡稱：北約、NATO 成立時間：1949 年 4 月 4 日 北約為第二次世界大戰後歐洲、北美洲國家鞏固北大西洋地區的軍事安全而建立的國際組織，是西方世界重要的軍事同盟。根據「北大西洋公約第5條」規定，一旦確認其任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。 成員國：

創始成員國為美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和義大利，後續加入波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、西班牙、羅馬尼亞、希臘、土耳其、芬蘭、瑞典 主要機構：北大西洋理事會（部長理事會）、防務計劃委員會、計劃與分析委員會、常任代表理事會、國際秘書處、軍事委員會 看更多 關閉 （NATO）承諾的疑慮，使得包括俄羅斯在內的歐洲軍事支出增加了17%，超越了冷戰結束時的水準。

俄羅斯2024年的軍事支出估計達到1490億美元，較2023年增加38%，是2015年的兩倍，相當於俄羅斯國內生產毛額（GDP）的7.1%，以及政府總支出的19%。

烏克蘭的軍事總支出成長了2.9%，達到647億美元。這個數字雖僅相當於俄羅斯軍事支出的43%，但卻占烏克蘭GDP的34%，讓烏克蘭成為2024年全球軍事負擔最重的國家。

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斯德哥爾摩國際和平研究所表示：「烏克蘭目前將所有稅收收入用於軍事支出。在如此緊縮的財政空間下，烏克蘭要持續增加軍事支出將面臨挑戰。」

美國2024年軍事支出增加了5.7%，達到9970億美元，占2024年北約總支出的66%，以及全球軍事支出的37%。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140428