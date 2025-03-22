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立陶宛2026國防預算提高至GDP5.25% 企業參與融資

2025/3/22 19:34
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯22日專電）立陶宛政府計劃將2026年軍事支出提高至國內生產毛額（GDP）的5.25%，軍費增長來源主要透過與企業合作投資大型國防建設項目，分期償還融資。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）昨日表示，政府目標在2026年預算提案中提撥GDP 5.25%用於國防，並相信政府、執政聯盟與國會將合作實現這個目標。

立陶宛起初規劃2026年撥款約25億歐元（約新台幣890億元）為國防預算，略高於GDP的3%；2024年預算為GDP的3.03%。今年1月，國防委員會決議未來5年國防支出提升至5%至6%之間，相當於5年間額外投入約120億至130億歐元（約新台幣4300億至4600億元）。

增加的預算將用於建立師級（Division）的軍事單位，並為2030年接納德國軍隊駐紮做好準備。部分資金預計將來自經濟成長、融資和增稅。

帕魯克斯表示，軍費增長的最大來源將是「與企業合作」的融資方式。他解釋，立陶宛並不會直接舉債，而是透過企業投資於大型國防基礎建設項目，然後由國家在10到20年內分期償還的一種混合模式。

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帕魯克斯補充，具體的資金來源分配將在2026年的預算提案中確定。

立陶宛政府本週批准2026至2028年的預算規劃時程，預算協調將於今年夏季進行。此外，政府要求各部門削減開支，以騰出資金用於國防。（編輯：唐聲揚）1140322

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立陶宛延長制裁俄羅斯 執政聯盟內部有雜音
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