貿易是中國頭號考量 美專家：可當嚇阻侵台利器

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國專家團今天在聽證會指出，中國若認定出兵侵台將招致美國的盟友及夥伴斬斷對中貿易關係，就不會輕舉妄動。他們說，國會議員應當明白，盟友的戰略作用遠大於防衛支出。

聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）今天舉行聽證會。「南華早報」報導，史丹佛大學（Stanford University）費里曼史波格利國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）作證時，點出中國是「一個出口導向經濟體」，「如果他們認定，他們若攻打台灣就將斷送與美國盟友和夥伴們的貿易，就絕對不會動手」。

梅惠琳等出席聽證會的專家強調，在協助軍事嚇阻中國這方面，美國盟友及夥伴們可以提供的遠遠不只有財力而已。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Shriver）說：「重擔的分擔往往被限縮於單一數字，也就是『一國的國防支出在國內生產毛額（GDP）所占的百分比有多少？』。」

他說，這個數字「並非向來透露全貌」。他以菲律賓為例，儘管菲國國防支出僅占GDP的1.5%，但開放了境內更多軍事據點給美軍使用。

出席今天聽證的人士表示，在嚇阻中國侵略性上，美國盟友可從各方面提供一臂之力，例如給予美軍飛機空域許可、投資美國造船業等等，也包括堅若磐石的忠誠。

喬治城大學（Georgetown University）外事學院教授車維德（Victor Cha）表示，華府需要印太夥伴們「築起一道集體經濟嚇阻架構」來打擊北京當局潛在的「機會主義侵略」。

出席聽證的專家團說，美國則需要提供其亞洲盟友及夥伴們人道主義、發展、技術和政治支援，當作交換條件。

梅惠琳說：「若要鼓勵任何形式的責任分攤，最佳方式並非公開批評盟友或提出要求；相反的，美國需要提供的不能僅僅是安全保障而已。」

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出席聽證會的專家團隊說，然而，這類支援也包含遭川普政府大刀闊斧縮減的幾項計畫，諸如向海外提供人道主義和發展援助的美國國際開發總署（USAID），以及美國之音（VOA）和自由亞洲電台（Radio Free Asia）等媒體。

梅惠琳表示，這種需求是迫切的，「我直接與中國軍方對話時，詢問過他們（在亞洲）的軍事活動，他們告訴我，這類活動是專門設計用來向（美國）盟友和夥伴展示，美國幫不了他們。 」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140327