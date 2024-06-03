北京控MI6策反中國公務員夫婦 為英政府蒐集情報

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（中央社北京3日綜合外電報導）中國國家安全部今天在聲明中說，中國指控英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）策反兩名身分未披露的中國中央國家機構工作人員，成為替英國政府效力的間諜。

中國國安部表示，當局正針對這對夫婦遭策反為間諜案展開進一步調查。

數個月來，中國和英國不斷互控對方涉嫌從事足以威脅其國家安全的間諜活動。今年1月，中國稱MI6利用一名在中國的外國人蒐集秘密情資，英國則在4月起訴兩名涉嫌向中國提供提供損害性情報的嫌犯，5月又指控3人涉嫌為香港情報機關執行任務。

中國國安部在聲明中稱，本案中的王姓間諜2015年申請參加中英交流計畫赴英留學，期間曾接受秘密安排的晚宴聚會和旅遊，MI6掌握他有「較強烈的金錢慾望」。

MI6先以高額報酬引誘王男擔任兼職諮詢顧問，接著說服他為英國政府服務，並承諾給予更多金錢獎勵和安全保障，最終取得他的同意。

MI6對王男進行專業的間諜培訓，指揮其回國潛伏，蒐集與中國政府有關的重要情報。

中國國安部表示，MI6還說服王男說動任職「（中國）政府核心單位」的周姓妻子為英國蒐集情報，以獲取雙倍報酬，而周女最終點頭答應，夫婦倆一同淪為英方間諜。

根據聲明，國安機關經縝密偵查、掌握紮實證據後，果斷採取措施，對這對夫婦依法審查，一舉挖出英方在中國內部安插的重要「釘子」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130603