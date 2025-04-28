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紐西蘭7月起監管太空基礎設施 避免遭外國干擾

2025/4/28 20:24
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（中央社威靈頓28日綜合外電報導）紐西蘭國防部兼太空部長柯林斯（Judith Collins）今天宣布，7月起將實施新監管制度，規範地面的太空基礎設施營運商，以避免外國干擾。

路透社報導，這項新監管制度於2024年底提出。紐國情報部門去年9月曾示警，部分外國實體試圖建設太空基礎設施，此舉「有助外國軍事活動，並將損害紐西蘭的利益」。

柯林斯今天發布聲明指出，新制將於7月開始實施，旨在阻止外國干擾紐國太空船追蹤與控制基礎設施，以及太空監測和太空船資料傳輸基礎設施。

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紐西蘭與美國、澳洲、加拿大及英國都是情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國。

儘管柯林斯並未提到中國，紐國情報部門報告曾將中國列為「複雜情報隱憂」（complex intelligence concern），此外也有其他國家從事不利紐國的惡意活動。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140428

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