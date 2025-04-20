美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球
2025/4/20 18:06
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署表示，美國太空人白地特今天與兩名俄國太空人從國際太空站（ISS）返回地球。白地特是美國最年長現役太空人，今天適逢他的70歲生日。
法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）指出：「在莫斯科時間今天4時20分，（俄國）聯合MS-26號（Soyuz MS-26）登陸器載著奧夫欽寧（Aleksey Ovchinin）、瓦格納（Ivan Vagner）、白地特（Don Pettit）降落在哈薩克城鎮傑茲卡茲甘（Zhezkazgan）附近。」
奧夫欽寧與瓦格納是俄羅斯太空人，白地特則是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，他們自去年9月飛往國際太空站後，共在太空待了220天。
根據法新社及英國廣播公司（BBC），白地特是美國最年長現役太空人，今天他返回地球，正好是他的70歲生日。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
這是白地特的第4次太空飛行，他於1996年被NASA選中成為太空人，在他的29年職業生涯中，累計在太空待了590天。
太空是美俄間少數合作的最後領域之一，由於烏克蘭衝突，華府與莫斯科當局關係幾乎已徹底破裂。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140420
- 美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球2025/04/20 18:06
- 2025/04/17 12:47
- 2025/04/17 03:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
研究揭韋伯望遠鏡發現K2-18b行星含生命跡象 專家意見分歧[影]