美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署表示，美國太空人白地特今天與兩名俄國太空人從國際太空站（ISS）返回地球。白地特是美國最年長現役太空人，今天適逢他的70歲生日。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）指出：「在莫斯科時間今天4時20分，（俄國）聯合MS-26號（Soyuz MS-26）登陸器載著奧夫欽寧（Aleksey Ovchinin）、瓦格納（Ivan Vagner）、白地特（Don Pettit）降落在哈薩克城鎮傑茲卡茲甘（Zhezkazgan）附近。」

奧夫欽寧與瓦格納是俄羅斯太空人，白地特則是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，他們自去年9月飛往國際太空站後，共在太空待了220天。

根據法新社及英國廣播公司（BBC），白地特是美國最年長現役太空人，今天他返回地球，正好是他的70歲生日。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這是白地特的第4次太空飛行，他於1996年被NASA選中成為太空人，在他的29年職業生涯中，累計在太空待了590天。

太空是美俄間少數合作的最後領域之一，由於烏克蘭衝突，華府與莫斯科當局關係幾乎已徹底破裂。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140420