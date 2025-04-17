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首位飛向宇宙的越南裔女性 亞曼達阮走過性侵創傷圓太空夢[影]

2025/4/17 16:20（4/17 17:15 更新）
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亞曼達．阮14日搭乘「藍源」火箭飛向太空邊緣。（圖取自x.com/clubforfuture）
亞曼達．阮14日搭乘「藍源」火箭飛向太空邊緣。（圖取自x.com/clubforfuture）
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（中央社網站17日電）富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」火箭14日載著6名女性飛向太空邊緣。跟著歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、貝佐斯未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）一起上太空的成員中，有位名叫亞曼達．阮（Amanda Nguyen，音譯）的越南裔美國籍女性，她是人權運動者，同時也是太空生物學研究員。

根據英國「衛報」（The Guardian）和美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，亞曼達在哈佛大學主修天體物理學，也曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）實習，成為太空人是她的夢想。然而，她在22歲距離完成學業只差3個月時，在一場派對上遭到性侵。

對於發生在自己身上的不幸，亞曼達不願就此沉默，她耗費大筆金錢與時間提出訴訟；她還得知，因為她選擇匿名歸檔遭性侵的證據，這些證據將在6個月內被銷毀。亞曼達對此感到不解，她認為，許多懸案能在多年後找出真相，就是因為證據沒有被銷毀，為何性侵案證據卻會被銷毀？

亞曼達放棄飛向太空的夢想，將全部心力投注在推動修法。2014年她發起成立非營利組織RISE，這是由性侵倖存者所組成的團體，他們積極推動「性侵倖存者權利法案」（the Sexual Assault Survivor Bill of Rights），確保受害者在15年的訴訟期限內，不須自費收集自己被性侵的證據，且能無限期保留相關資料2016年這項法律終於在國會通過—此前麻州僅保存性侵案證據期限為6個月，紐約州僅30天。

亞曼達．阮2024年4月25日出席時代雜誌百大最具影響力人物盛會。（法新社）
亞曼達．阮2024年4月25日出席時代雜誌百大最具影響力人物盛會。（法新社）
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成功推動修法後，亞曼達終於在今年完成她最初的夢想，跟著「藍源」火箭登上太空。當亞曼達成為第一位進入太空的越南女性，她在社群媒體上寫下，「這就是正義，我遵守了當年的承諾。完美落地。」

亞曼達也向女性、其他倖存者，或任何夢想被耽擱的人喊話。她說，每個人的夢想都很重要，「你可以治癒傷痛，你可以挺過去，即使你的夢想很狂野，它們依然可以被實現。我的夢想是去太空，如果我能做到，你也能做到。」（編輯：張珈爾）1140417

#貝佐斯
#桑琪士
#美國國家航空暨太空總署
#衛報
#哥倫比亞廣播公司新聞網
#凱蒂佩芮
影片來源：CBS Mornings
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