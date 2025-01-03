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吉賽爾．畢立可獲法國年度人物 讓受害者成論述核心

2025/1/3 19:28（1/3 19:58 更新）
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法國男子多年間對妻子吉賽爾．畢立可（中）下藥並供陌生人性侵，吉賽爾為性侵受害者發聲，獲選2024法國民眾心中年度最具影響力人物。（路透社）
法國男子多年間對妻子吉賽爾．畢立可（中）下藥並供陌生人性侵，吉賽爾為性侵受害者發聲，獲選2024法國民眾心中年度最具影響力人物。（路透社）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）據法媒日前公布最新民調，被丈夫下藥並遭數十人性侵的吉賽爾．畢立可因其勇敢無懼，獲選為2024法國民眾心中年度最具影響力人物。世界報分析，吉賽爾讓性侵受害者發聲，成為案件論述核心。

自去年9月起，馬贊（Mazan）性侵案受害者吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）就不斷出現在鎂光燈下。她在過去10多年間，遭丈夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）下藥性侵，更讓至少51名陌生人染指吉賽爾。

在這份由民調機構Odoxa為國會電視台（Public Sénat）與各地區報紙製作的調查中，吉賽爾獲得38%受訪者的票數，榮登2024年最具影響力人物，超越美國總統當選人川普（Donald Trump）的37%，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的28%。

Odoxa表示，「這位女士的個性、尊嚴，以及她所承受的可怕，觸動了法國人」。

吉賽爾曾對上百名守在法庭前聲援的支持者說道：「我想到我的3名孩子…我想到我的孫子，他們就是未來，想到我為之奮鬥的那些人。我也想到那些被這場悲劇觸動的家庭，以及故事仍在陰影中不被看見的受害者。我們擁有同樣的戰役。」

在案件審理的3個半月中，吉賽爾呈現的勇氣與尊嚴獲得國際社會高度關注。她選擇公開案件審理過程，並在媒體面前毫無畏懼地闡述心路歷程，為性侵受害者高調發聲，讓他們從過去陰暗的角落走進大眾視野，使她成為國際女性主義領袖人物。

世界報（Le Monde）去年12月30日一篇評論分析，吉賽爾．畢立可成為了對抗男性暴力的全球人物，並成功完成了3項史無前例的壯舉：讓受害者站出來，成為論述核心、讓社會異聞凸顯出社會現實面、開啟全球大規模的女性團結運動。

吉賽爾．畢立可的影響力已超越國界。英國每日鏡報（Daily Mirror）評其為「世界最勇敢的女性」；紐約時報（New York Times）則稱她為「女性主義英雄」。

英國廣播公司（BBC）也將吉賽爾選為年度「百大最具啟發性與影響力女性」，並寫道「透過放棄匿名權，與允許自己的故事在全球傳播，吉賽爾．畢立可成為勇氣與堅韌的象徵」。

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也多虧吉賽爾．畢立可的勇氣，法國社會再度開啟性侵定義與藥品管制的辯論，「合意性行為」更成為每場審理的焦點之一。部分加害人以為丈夫的「代理合意」等同於妻子的同意；也有人以為未使用暴力就非性侵。法國現行法律未將「合意」一詞入法的問題也引發熱議。

Odoxa民調中，馬贊性侵案審理被受訪者選為2024年第六大影響力事件。第一為法國國會解散造成的亂象；第二為法國負債與通膨；第三則為巴黎奧運。（編輯：田瑞華）1140103

#世界報
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#吉賽爾
#Odoxa
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