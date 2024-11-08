本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
威爾斯將成美國首位女幕僚長 川普為何叫她冰女？政壇經歷盤點
首頁 / 娛樂

伊藤詩織親導「黑箱日記」 重新檢視傷疤剖心境

2024/11/8 20:49（11/8 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
獲多個國際影展選映的電影「黑箱日記」8日晚間在台北金馬影展獻映，導演伊藤詩織（圖）親自訪台參與影展活動，開心揮手向眾人致意。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
獲多個國際影展選映的電影「黑箱日記」8日晚間在台北金馬影展獻映，導演伊藤詩織（圖）親自訪台參與影展活動，開心揮手向眾人致意。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北8日電）日本MeToo代表人物伊藤詩織具記者、作家等身分，她拍下被性侵後的療傷過程成為紀錄片「黑箱日記」，在金馬影展放映。她今天表示，重新檢視傷疤很痛苦，但完成後覺得被療癒，也希望能啟發別人。

伊藤詩織因為具名指控職場上的權勢性侵，成為日本#MeToo運動的代表人物，之後推出相關著作「黑箱」、紀錄片「黑箱日記」，拍下自己身兼倖存者、吹哨者、調查者的複雜心境。

伊藤詩織今天接受台灣媒體訪問表示，電影素材累積了400個小時，來源是她的自拍影片、日記，是個大挑戰，因為身兼主角跟導演，有些不想讓家人看到的部分會很拉扯，「就像我曾在事發後拍下考慮自殺的影片要給家人，這段影片有很強的情緒，這些不希望爸媽看到；但也找到我在醫院醒來後的畫面，展現我想活下去的意思，但用影像記錄，也表現了我身為記者的使命。」

伊藤詩織表示，亞洲的人比較能理解家人不太支持她公開這些事的想法，不只爸爸的照片被公開，妹妹找工作時也有點擔心被人知道跟她的關係這一切直到被「時代」雜誌選為年度百大影響力人物後，妹妹才覺得她有點酷，而這些反映出社會看待這件事的態度。

伊藤詩織不諱言，要重新檢視傷疤是痛苦過程，畢竟一切都是試著想忘記的事，但完成後覺得被療癒，「這是一個倖存者的故事，也希望可以啟發別人，畢竟常常這類的事情都是第三人稱在說，但不用別人來訴說，其實自己就可以說出來了。」

「黑箱日記」將於12月13日在台上映。（編輯：陳政偉）1131108

具記者、作家等身分的伊藤詩織（圖）拍下被性侵後的療傷過程，發表紀錄片「黑箱日記」，電影在2024金馬影展中放映，她也親自訪台分享心路歷程。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月8日
具記者、作家等身分的伊藤詩織（圖）拍下被性侵後的療傷過程，發表紀錄片「黑箱日記」，電影在2024金馬影展中放映，她也親自訪台分享心路歷程。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：