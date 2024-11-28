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新加坡國際電影節登場 李康生楊貴媚獲傑出演員獎

2024/11/28 22:40（11/28 23:01 更新）
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第35屆新加坡國際電影節28日登場，演員李康生（台上右2）等人走紅毯吸引當地媒體拍照。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月28日
第35屆新加坡國際電影節28日登場，演員李康生（台上右2）等人走紅毯吸引當地媒體拍照。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月28日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）第35屆新加坡國際電影節今天登場，演員李康生和楊貴媚獲頒本屆影壇傑出演員獎。李康生表示，雖然過去幾年曾在其他獎項獲獎，但很開心再被影壇肯定。

第35屆新加坡國際電影節（Singapore International Film Festival）28日至12月8日舉行，電影節團隊日前宣布，演員李康生和楊貴媚在影視產業獲獎無數、從影經驗豐富，獲頒本屆影壇傑出演員獎（Cinema Icon Award），消息一出，吸引新加坡多家媒體報導。

該獎項先前稱為電影傳奇獎（Cinema Legend Award），頒發給將亞洲故事鮮活地呈現在銀幕上的亞裔演員，歷屆得主包含演員楊紫瓊、役所廣司等人。

出席新加坡國際電影節開幕活動的李康生接受中央社訪問時表示，回顧距離出演威尼斯影展金獅獎「愛情萬歲」已30年，雖然過去幾年曾在其他獎項獲獎，但很開心再被影壇肯定獲得傑出演員獎，他打趣地說，「這類似終身成就獎，表示自己已經老了」。

李康生今年以新加坡導演楊修華作品「默視錄」入圍金馬獎最佳男配角，這部作品也是這次金馬影展與新加坡國際電影節開幕片，電影以偷窺跟失蹤為主題材，揭開監控下的人性日常。

李康生在「默視錄」片中飾演偷窺者角色，楊修華曾表示，初期寫劇本就想到李康生，覺得他的眼神很具人性，是再好不過的演員，「所有的演員都是我的第一人選」。

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李康生對中央社表示，這部電影除了拍攝的攝影機，還有自己拍攝其他人、電腦畫面等鏡頭，看了劇本後認為各種細緻環節結合在一起，影像相當豐富，搭配曲折離奇的內容更令人感到有趣。

談及新加坡和馬來西亞影迷關注台灣影壇動態，李康生認為，台灣特色在於多元，除了政府資金輔助拍攝，題材內容較少受限，對於亞洲觀眾來說，台灣是很有創作活力的地方。（編輯：田瑞華）1131128

第35屆新加坡國際電影節28日登場，演員李康生獲頒本屆影壇傑出演員獎。李康生接受中央社訪問時表示，雖然過去幾年曾在其他獎項獲獎，但很開心再被影壇肯定。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月28日
第35屆新加坡國際電影節28日登場，演員李康生獲頒本屆影壇傑出演員獎。李康生接受中央社訪問時表示，雖然過去幾年曾在其他獎項獲獎，但很開心再被影壇肯定。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月28日
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