楊貴媚金鐘後再摘金馬女配角 感性吐露當影后就是努力再努力

（中央社記者洪素津台北23日電）演員楊貴媚奪獎氣勢擋不住，才從金鐘獎奪女主角獎，她今晚再以電影「小雁與吳愛麗」奪金馬獎最佳女配角獎，她感性表示台下每一名「影后」心路歷程都很長，唯一共同點就是努力再努力。

楊貴媚在電影「小雁與吳愛麗」和夏于喬飾演母女，深刻詮釋出母女難解的心結，這次楊貴媚也以此角獲女配角獎，她感謝有劇中女兒夏于喬的支持，才有機會得獎，「夏于喬，謝謝妳信任我，讓我可以勝任這個母親，妳（夏于喬）內心很強大，是妳造就我這個角色」；台下的夏于喬也爆哭鼓掌，為楊貴媚奪獎而感到開心。

楊貴媚感謝電影「小雁與吳愛麗」的演員和所有工作人員，也提及電影中演出她男友的曾國城，稱曾國城在電影中「全裸露臀」是本劇最犧牲，「壞壞男友，我太愛你了，本劇你犧牲最大，但因為你夠壞、夠狠、夠可愛，所以吳愛麗（角色名）沒有被大家討厭。」

楊貴媚今年奪獎氣勢擋不住，她10月才剛以戲劇「有生之年」獲得第59屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，今晚則以電影「小雁與吳愛麗」奪下金馬獎女配角獎，是她的第2座金馬獎，她第1座金馬獎是在2004年以電影「月光下，我記得」獲得第41屆金馬獎最佳女主角。

楊貴媚拿獎表示不敢相信，認為和她一起競爭獎項的都是很優秀的女演員，「我都要掉眼淚了！怎麼會是我，謝謝，但是對不起，獎就握在我手上，我就不客氣了」；隨後楊貴媚道出演員心聲，「台下有許多影后，每一名影后心路歷程都很長，每一名都有很多經歷，唯一共同點就是努力再努力。」（編輯：陳政偉）1131123