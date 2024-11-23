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曾威量搭檔尹又巧奪金馬新導演 謝侯孝賢引領他來台創作

2024/11/23 22:57（11/23 23:23 更新）
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第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北隆重登場，導演曾威量（右）、尹又巧（左）夫妻檔以電影「白衣蒼狗」榮獲最佳新導演，頒獎後開心留影。中央社記者王騰毅攝 113年11月23日
第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北隆重登場，導演曾威量（右）、尹又巧（左）夫妻檔以電影「白衣蒼狗」榮獲最佳新導演，頒獎後開心留影。中央社記者王騰毅攝 113年11月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）曾威量、尹又巧今晚以電影「白衣蒼狗」奪金馬最佳新導演獎，為新加坡人的曾威量表示，新導演的產生需要承蒙很多人的努力，他感謝台灣新電影前輩的付出，侯孝賢和廖慶松在創作路上給他很大的轉機。

奧斯卡最佳影片電影「媽的多重宇宙」導演關家永、製片王慶登上金馬頒獎典禮，2人頒發最佳新導演獎，他們分享，首部劇情片「屍控奇幻旅程」在日舞影展獲獎，讓他們有信心繼續前進，之後才有機會拍出「媽的多重宇宙」，非常珍惜這個獎項，也期待獎項給予獲獎者激勵。

曾威量、尹又巧以電影「白衣蒼狗」奪下最佳新導演獎，來自新加坡在台發展的曾威量先是表示，要給劇組所有人員一個熱烈的掌聲，「我們做了一部非常艱難的片子，打破台灣電影的定義，承蒙很多人的努力可以走到今天，謝謝我爸媽和妹妹，還有在新加坡和病魔搏鬥的姨婆，謝謝他們讓我放手來台灣，這不容易，讓我來台灣這座島嶼追尋電影夢。」

曾威量也提及自己有一個特別的經歷來自金馬學院，「我的監製導師侯孝賢和廖慶松給了我非常大的轉機，在我創作路上。」

最後，曾威量想把這個獎獻給台灣新電影的每一名前輩，「你們為電影創作所付出的一切，都封存在影像裡頭，跨越時空、撼動了在南洋的我，帶領我來到這塊島嶼創作，謝謝你們，謝謝新電影，謝謝台灣，謝謝金馬獎。」（編輯：陳政偉）1131123

#曾威量
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