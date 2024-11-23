擁抱殘缺找到專屬特色 中國男星張志勇奪金馬影帝

（中央社記者王心妤台北23日電）中國男星張志勇以「漂亮朋友」摘下第61屆金馬獎影帝，導演耿軍代領獎項表示，張志勇初期因缺陷沒自信面對鏡頭，後來逐漸找到專屬演出方式和特色，這獎獻給同樣特別的演員。

奧斯卡獎男配角得主關繼威特別來台擔任頒獎人，他表示，5名男主角入圍者都有不同的難題，也迫使每個人思考，每個人都是自己故事的主角，都可以選擇在自己的故事裡閃耀，他也要為5名入圍者都投下支持票。

導演耿軍表示，張志勇因工作無法到場，因此由他代為發表得獎感言，「他（耿軍）是我的良師益友，他一直以來給我信心希望，讓我在演員這條路追求夢想，在此時夢想成真的時刻，我會更加努力塑造角色，我愛大家，擁抱你們！」

耿軍也分享他的想法，透露他跟張志勇從小一起在礦坑長大，10歲時張志勇撿到雷管，好奇心旺盛的小孩就這樣用菜刀嘗試切開，因此被炸傷了眼睛和手指，雖然恢復的很不錯，「但他還是留下輕度殘疾。」

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耿軍說，兩人長大後一起拍電影，但張志勇一開始沒自信面對鏡頭，總想著避開受傷的眼睛跟手，「但我跟他說不要迴避，千萬不要迴避，這是你獨有的質感和特點，你是最獨特的演員。經過多次合作，他找到屬於自己的自信和方式，他是非常獨特，有理解能力，有才華的演員。」

耿軍也提到另一名男主角徐剛，演繹出角色的豐富細膩也很出色，「這個獎盃屬於張志勇和徐剛，屬於漂亮朋友所有獨具魅力的演員。今天在這裡為我的演員開心，為他們是你們中的一員感到開心，演員同行要為自己加油。這個獎盃致敬所有在路上的演員。愛大家，愛電影，這是美妙的夜晚。」（編輯：龍柏安）1131123





