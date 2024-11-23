本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金馬獎第61屆 完整得獎名單一次看
首頁 / 娛樂

擁抱殘缺找到專屬特色 中國男星張志勇奪金馬影帝

2024/11/23 23:12（11/23 23:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）中國男星張志勇以「漂亮朋友」摘下第61屆金馬獎影帝，導演耿軍代領獎項表示，張志勇初期因缺陷沒自信面對鏡頭，後來逐漸找到專屬演出方式和特色，這獎獻給同樣特別的演員。

奧斯卡獎男配角得主關繼威特別來台擔任頒獎人，他表示，5名男主角入圍者都有不同的難題，也迫使每個人思考，每個人都是自己故事的主角，都可以選擇在自己的故事裡閃耀，他也要為5名入圍者都投下支持票。

導演耿軍表示，張志勇因工作無法到場，因此由他代為發表得獎感言，「他（耿軍）是我的良師益友，他一直以來給我信心希望，讓我在演員這條路追求夢想，在此時夢想成真的時刻，我會更加努力塑造角色，我愛大家，擁抱你們！」

耿軍也分享他的想法，透露他跟張志勇從小一起在礦坑長大，10歲時張志勇撿到雷管，好奇心旺盛的小孩就這樣用菜刀嘗試切開，因此被炸傷了眼睛和手指，雖然恢復的很不錯，「但他還是留下輕度殘疾。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

耿軍說，兩人長大後一起拍電影，但張志勇一開始沒自信面對鏡頭，總想著避開受傷的眼睛跟手，「但我跟他說不要迴避，千萬不要迴避，這是你獨有的質感和特點，你是最獨特的演員。經過多次合作，他找到屬於自己的自信和方式，他是非常獨特，有理解能力，有才華的演員。」

耿軍也提到另一名男主角徐剛，演繹出角色的豐富細膩也很出色，「這個獎盃屬於張志勇和徐剛，屬於漂亮朋友所有獨具魅力的演員。今天在這裡為我的演員開心，為他們是你們中的一員感到開心，演員同行要為自己加油。這個獎盃致敬所有在路上的演員。愛大家，愛電影，這是美妙的夜晚。」（編輯：龍柏安）1131123


張志勇
「漂亮朋友」張志勇 奪金馬61影帝
耿軍
王維華「漂亮朋友」抱走金馬攝影 享受對電影熱愛中國文藝工作者為理想硬闖金馬獎 台灣藝人赴陸被迫交出投名狀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：