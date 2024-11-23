施名帥獲最佳男配角 高喊我是演員也是造夢人「金馬獎是我的」

（中央社記者王心妤台北23日電）施名帥今晚以「角頭－大橋頭」獲第61屆金馬獎最佳男配角獎，他說：「我是演員，我也是造夢人，金馬獎是我的。」他透露媽媽有到現場，太太朱芷瑩也在台下感動落淚。

今晚頒獎人正好是「角頭－大橋頭」的老大蔡振南、龍天翔、高捷、太保，施名帥一登台就笑喊「做兄弟沒在哭的」。施名帥表示，謝謝所有想像力，不然他無法站在金馬獎舞台上，並感謝所有工作人員，還有國立台北藝術大學的師長，「讓我知道美的最高標準」。

施名帥也感謝家人的支持，「我沒什麼時間陪伴你們，因為我大部分時間都在陪伴他們（指工作人員）」。他特別感謝太太朱芷瑩支持，「謝謝老婆在我什麼都沒有的時候，就相信我的才華，亦師亦友陪伴我，還有在天上的師長、家人，我希望沒有太晚拿這個獎，沒有讓你們失望」。最後他高喊「我是演員，我也是造夢人，金馬獎是我的」。

施名帥在後台分享，媽媽曾問他「你平常看起來很普通，怎麼會跑去當演員？」他認為，或許就是因為平凡，才能乘載這麼多想像力。（編輯：唐聲揚）1131123

施名帥在後台開心與獎座合影留念，難掩獲獎喜悅。中央社記者王騰毅攝 113年11月23日