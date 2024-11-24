金馬獎「鬼才之道」大贏家 「一部未完成的電影」奪雙獎將在台上映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北24日電）第61屆金馬獎昨晚落幕，「鬼才之道」摘5獎成為大贏家，而中國演員張志勇以「漂亮朋友」成為影帝，香港演員游學修成遺珠，討論最激烈的最佳男配角則由曾國城跟施名帥競爭。

「鬼才之道」今年共入圍金馬11項，最終摘下最佳原創電影歌曲、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計等5個獎項、成為大贏家。中國導演婁燁的「一部未完成的電影」則一舉摘下最佳劇情片、最佳導演2個大獎，電影也確定在12月20日台灣上映。

本屆最佳男主角由「漂亮朋友」張志勇摘下，最佳女主角則頒給香港演員「看我今天怎麼說」鍾雪瑩，最佳男配角為「角頭－大橋頭」施名帥、最佳女配角為「小雁與吳愛麗」楊貴媚，最佳新演員則是「BIG」的11歲童星鄭又菲。

金馬執委會執行長聞天祥典禮後表示，評審譚家明約一星期前因腰傷舊疾復發，無法參與決選討論，評審團最後討論出由2屆最佳美術設計得主黃美清擔任召集人，最後有16名評審投票。

評審團認為，最佳男主角入圍者「春行」喜翔肢體與神情都自然老練，「餘燼」張震在文武戲方面都有精準沉穩的表現，「看我今天怎麼說」游學修手語演出帶動身體表演且有推動力，「白衣蒼狗」萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）掌握寫實度上面，做了細膩呈現，而「漂亮朋友」張志勇則呈現中年深櫃的模樣，既能展現出情欲又俏皮，游學修跟張志勇進入最後一輪討論，最後由張志勇獲勝。

評審團認為張艾嘉「女兒的女兒」不論是女兒或是母親的角色都表現得恰如其分；吳君如在「我談的那場戀愛」則以擅長的喜劇帶出更高層次，兩人都有支持者，並有評審想為2人翻盤，但鍾雪瑩在「看我今天怎麼說」飾演聾人，角色的心境轉變富有層次，仍由鍾雪瑩摘下最佳女主角。

評審團討論最激烈的則是最佳男配角獎，共進行4輪討論，此獎最後由「角頭－大橋頭」施名帥摘獎，而曾國城則成為撐到最後的競爭者。（編輯：龍柏安）1131124