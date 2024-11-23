「一部未完成的電影」講述疫情下中國摘金馬獎 監製：紀念這個時代

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）第61屆金馬獎頒獎典禮最大獎、最佳劇情片由中國導演婁燁執導的「一部未完成的電影」獲得。監製馬英力表示，這部作品是他們作為創作者，對可能還未完成時代的記憶與紀念。

「一部未完成的電影」繼獲得最佳導演獎後，再抱走今晚的最佳劇情片。全片監製、也是婁燁妻子的馬英力表示，婁燁因為在東京擔任評審，因而錯過這次美妙的機會。

她強調，這個榮譽屬於每一名劇組參與者，因為這部電影太特別，它不是正常的製作，更不是從頭到尾都計畫好的作品。這是關於自己、關於電影人、關於在任何困境、有條件或沒條件的時候，都可以做電影的電影人們。

馬英力再次感謝所有參與者及他們的快樂投入，才讓「一部未完成的電影」成為婁燁從影幾十年來最快樂、最特別的一部作品。而這也是他們作為創作者，對於這個「可能、也還沒完成的時代」的記憶和紀念。

金馬執委會主席李屏賓、評審團主席譚家明在頒發獎項前分享，什麼是好電影。譚家明認為有3點，1是對電影語言的準確掌握，必須透過音像表現出創造力與想像力；2是感情的重量，感情層次能確定電影的深度和高度；最後是能看見創作者的心理，得讓觀眾深深感動。

李屏賓也補充，「一部好電影會感動很多人，也會影響很多人的一生，好的電影都是有生命的」。

「一部未完成的電影」以偽紀錄片形式講述中國3年的COVID-19疫情。片中穿插了大量來自社群網路由手機拍攝的真實素材，包括吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞等。（編輯：龍柏安）1131123