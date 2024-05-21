真實素材拍武漢封城 中國導演婁燁新片引關注

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（中央社台北21日電）中國著名導演婁燁最新作品「一部未完成的電影」入選第77屆坎城影展「特別展映」單元。電影以紀錄片形式講述中國3年的COVID-19疫情，許多中國民眾在網上表達「想看」，但相關討論卻遭刪除。

香港星島日報今天報導，「一部未完成的電影」由秦昊、黃軒、張頌文等演員擔綱，法國和義大利的電影公司聯合出品，講述一個劇組在武漢拍電影，剛巧碰上武漢因COVID-19疫情而封城。

首映現場有中國觀眾大喊「婁燁是中國最偉大的導演」，之後中國最大電影社區豆瓣即有數萬人標記「想看」該片，但豆瓣、微博等平台大量有關該片的討論卻被刪除。

報導說，「電影更被認為是一部偽紀錄片」，片中穿插了大量來自社群網路由手機拍攝的真實素材，包括吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞等。

婁燁接受法國國際廣播電台訪問時回應，真實的素材影片遠比電影重要，疫情期間「會覺得電影完全不重要，這個感受我相信是放到了現在的影片裡面」。

有網傳影片顯示，電影首映結束後，現場觀眾起立鼓掌長達數分鐘之久，有影迷大喊「婁燁是中國最偉大的導演」，婁燁在觀眾的簇擁下離開放映廳。

有現場觀眾表示，這部電影雖沒有跌宕起伏的劇情，但從普通人的視角講述了3年疫情，「更貼近真實的歷史」。

有中國影評人評論該片，「舊事重提，心如刀割，每個時代都有自己的傷痕電影」。

生於1960年代的婁燁是中國第六代導演代表人物之一，90年代開始從事電影創作，多關注底層社會及邊緣人群，但部分作品未能在中國上映。（編輯：周慧盈/邱國強）1130521