金馬劇情片入圍多元 婁燁新作呈現大疫下中國生活

（中央社記者王心妤台北20日電）第61屆金馬獎最佳劇情片類型多元，「默視錄」揭開監控日常下人性，中國導演婁燁新作「一部未完成的電影」描述中國疫情下生活，還有恐怖喜劇「鬼才之道」，及不同地區所觀照的同志議題作品。

「一部未完成的電影」是中國導演婁燁的新作，故事雖以中國為背景，但電影以新加坡、德國為製片國，目前也沒有在中國上映的準備；故事以偽紀錄片方式呈現，將電影視角放在劇組，拍下了中國的疫情下生活，也描繪出一般人的傷痛，雖在國際影展獲好評，卻引起中國政府不滿。

影片來源：Coproduction Office

「漂亮朋友」背景同在設定在中國，講述男同志故事，金馬執委會執行長聞天祥在入圍公布記者會稱讚此片是「踩到了華語同志電影的地板跟天花板，這個頂天立地的作品，一方面它打破了過往我們習慣的同志電影所謂俊男美女傳統，以一堆中年男性們作為主角，可是所呈現出來高明的幽默感、開放的態度跟精彩的節奏，讓評審們看了嘆為觀止，確實是今年的超級大黑馬。」導演耿軍維持一貫的詼諧，在台詞、影片節奏上都充滿獨特的黑色幽默。

「默視錄」進入威尼斯影展主競賽後又入圍金馬獎最佳劇情片，故事講述一對年輕夫婦面臨女兒失蹤後，卻陸續收到神祕偷窺者偷拍他的親密時刻跟日常的影片，隨著追查真相卻也讓彼此家庭崩塌，導演楊修華藉由「看」跟「被看」的日常揭開監控下的人性。

「鬼才之道」是「返校」導演徐漢強的新作，以恐怖喜劇方式呈現，片中放入不少台灣的都市傳說，鬼魂片中需要達到嚇人的標準才有資格繼續存在。許漢強接受中央社記者專訪曾說，電影以「不需要成為一個人也沒關係」為主軸，這也是他一直希望告訴自己的話，有次拿劇本給朋友看後，也因為自己被看透而痛哭，拍這部片是療癒的過程。

鬼才之道劇照。（文策院提供）

導演楊曜愷繼「叔．叔」探討熟齡男同志議題後，「從今以後」則關注熟齡女同志故事，劇強講述香港一對相守多數十年的女同志伴侶，失去另一半後，不只要整理難過心情，也要面對法律和實際面所謂「家人」的定義。

第61屆金馬獎星光大道將於23日下午5時30分登場，頒獎典禮將從晚上7時在台北流行音樂中心舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。（編輯：陳政偉）1131120