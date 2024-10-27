鬼才之道英國首映 導演徐漢強觸碰台灣被看見焦慮

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）獲今年金馬獎11項提名的黑色喜劇「鬼才之道」25日在倫敦東亞電影節（LEAFF）舉行英國首映。導演徐漢強接受中央社採訪時提到，台灣社會的「被看見」焦慮和「台灣之光」情結，是他這部作品試圖探索的其中兩個議題。

「鬼才之道」呈現一群鬼魂在死後世界努力成為「有用的厲鬼」、使出渾身解數要為「鬼委會」作出貢獻，以避免「被消失」、「被人看不起」的命運，為此必須確保自己在鬼魂界和活人界都能「被看見」。電影最後，部分原本汲汲營營、鉤心鬥角的鬼魂們意識到，「不需要很特別，也可以是有價值的人或鬼」。

徐漢強2019年推出首部劇情長片「返校」，獲得的巨大成功讓他承受龐大精神壓力，懷疑自己「其實沒有那麼好」、患得患失，深怕自己無法持續滿足他人期待。

他25日晚間在映後座談提到，就這樣沉寂了一陣子，有次一名友人邀他一同觀賞恐怖片排遣心情。一向對恐怖片「免疫」的他，電影看著看著沒有恐懼感油然而生，反倒是內心一陣翻騰，哭了起來。

「我看到一個鬼在糞便堆中奮力匍匐前進。我心想，到底是什麼原因，讓他必須在這樣的環境嚇人，做這麼『屎』的工作，卻這麼努力。」徐漢強說，這個鬼彷彿讓他看見自己。

他告訴中央社，自己從小到大似乎都在滿足別人需求；只要能讓他人舒服、開心，自己就感到輕鬆一些。然而，「當你一輩子都是這樣，最後會搞不清楚自己要的是什麼」。

徐漢強說，「鬼才之道」像是他在反省自己的前半生；影片完成後，他的心情輕鬆許多，認為自己在一定程度上「已不在意別人怎麼看、自己是否滿足他人期待」。他說，他現在首先追求的，是要「對得起自己」。

面對記者詢問台灣文化和社會環境對「鬼才之道」的影響，徐漢強提到，或許是受多年來的政治處境或歷史背景影響，台灣一向對自己的文化缺乏信心。

他談到「台灣之光」現象。徐漢強說，台灣社會傾向認為「被（特定）外國人看見」才足夠證明某件事或某個人「值得被看見」。然而，「被看見」到底是什麼意思，必須做什麼才能「被看見」，而被看見後，是否「所有問題就能獲得解決」？

他人「看見」或「想看見」的，到底又是什麼？

問他為何台灣社會普遍存在「被看見」的焦慮，徐漢強說，其中一個原因或許是「我們不太清楚自己是誰」。

他提到，長久被殖民的歷史與相對封閉的政治社會環境，影響台灣人的國族認同，以及推崇「外來品」，卻對自己人處處錙銖必較、相對刻薄嚴厲的傾向。他坦言，開始創作「台灣內容」後，他才切身體會到，這在台灣的市場門檻有多高。

徐漢強說，台灣觀眾對台灣題材、台灣作品，仍信心和興趣不足。此外，當串流服務及各式娛樂盛行，觀眾不確定進電影院看台片可「值回票價」時，台灣電影創作者很難要求所有人「非支持你不可」。徐漢強坦言，「鬼才之道」8月上旬在台灣上映至今仍未回本。

「市場侷限，（在台灣）其實並非不管什麼都可以嘗試」，徐漢強說。受限於台灣電影市場有待提升的規模和健全程度，創作者和投資方在嘗試非主流類型和題材時，必須承受的風險往往倍增。徐漢強指出，盡可能打破在台灣本地製作、或主要靠台灣市場回本的框架，可能是出路之一。

2024倫敦東亞電影節10月23日至11月3日舉行，總計放映9部台灣電影，包括多部今年上映的商業片，以及數位修復經典電影。

其中，「鬼才之道」入選電影節的「焦點單元」及競賽單元；導演楊雅喆的「破浪男女」、趙德胤的紀錄片「診所」獲選入「官方選映」；其他參加競賽的台灣電影有王凱民的「蟲」、廖明毅的「愛的噩夢」、靳家驊的「小曉」。總計10部入圍角逐電影節獎項的影片中，就有4部來自台灣。

電影節另放映台灣國家電影及視聽文化中心的數位化修復經典電影，包括導演張佩成的「小逃犯」、宋存壽的「母親三十歲」修復後全球首映，以及台灣新電影時期重要導演曾壯祥的「殺夫」。

LEAFF的台灣電影放映活動獲文化部駐英國代表處文化組支持。組長陳斌全表示，在國際藝文界兵家必爭的倫敦，LEAFF以來自東亞國家的電影為主軸，具清楚定位，多年來已培養固定觀眾群。台灣商業電影連年獲邀放映，顯示台片在英國已具備一定的觀眾基礎。以多元推廣方式讓本地觀眾認識多樣貌的台灣電影、開啟在英國發行的契機，是駐英文化組的工作方向。（編輯：田瑞華）1131027