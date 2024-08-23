你不需要成為特別的人 徐漢強用「鬼才」自我療癒

（中央社記者王心妤台北23日電）「鬼才之道」是「返校」導演徐漢強新作，但「返校」的成功曾壓得他喘不過氣，片中金句「你不需要成為一個特別的人」曾讓他痛苦，卻也療癒了他，讓他期待同樣能療癒觀眾。

「鬼才之道」上映至今票房已突破3400萬，徐漢強接受中央社記者專訪表示，「返校」獲得巨大成功反而讓他達到「冒牌者症候群」（指高成就的人無法肯定自我能力）的高峰，開始自我質疑電影的成功只是運氣好，隨著慢慢創作出「鬼才之道」，徐漢強才開始試著相信自己不是一定得當個「特別」的人。

徐漢強從小拿獎狀，所有獎狀、獎盃都放在老家的玻璃櫃裡，他卻形容像靈堂，彷彿只有獎盃能代表他，而徐漢強是誰卻不重要，「我聽到親戚看著那些跟小孩說，要他們以後跟我一樣，我就覺得『天啊！不要再講了，不要再給這些奇怪的壓力了！』」

王淨飾演的同學在片中接受自己平凡的過程，也讓徐漢強被療癒。他提到，片尾的「你不需要成為一個特別的人，沒關係的」，或許一直是希望能聽到別人對他說的話，「我寫完這個故事尾巴後，拿給我的好朋友看，他說這句話是我一直希望有人能對我說的話吧，我馬上就開始痛苦，這是對我人生前半輩子說的話。」

「鬼才之道」讓徐漢強意識到不一定得追求特別，他笑稱主角5人幫都是他的「分靈體」，分別代表部分的徐漢強，但他也把每個演員私下的面貌放進角色中，像是張榕容飾演的「鬼后」凱薩琳既「傲嬌」又愛逞強，就像是她面對外人會有不同的態度。

張榕容片中飾演過氣「鬼后」，現實中的她出道早，但不煩惱過氣，而是靠著童心保持青春。她受訪時表示，「這世界上只有一件事是公平的，就是大家都會老，如果可以保有自己覺得像孩子的部分，我覺得就夠了。」

張榕容分享，主角5人幫的默契相當好，不時也會有即興發揮，像是一場她換上王淨水手裝的戲，「我說『我死的時候很年輕不OK嗎？』其他人說OK，Makoto（陳柏霖飾）回應的那段，這種小小的火花，就是正式演出才會出現的。」

戲外身為人母的張榕容對女兒的教育寬容，她笑說，不會希望女兒一定要有卓越成就，「她以後只要做一份喜歡的工作、把自己養活，不要找另一半把家裡的錢花光就可以了。」

「鬼才之道」全台熱映中。（編輯：龍柏安）1130823