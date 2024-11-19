張艾嘉、吳君如爭金馬影后 夏于喬飾更生人來勢洶洶

（中央社記者王心妤台北19日電）第61屆金馬獎23日頒獎，女主角入圍者除有歷任影后張艾嘉、吳君如相爭，還有香港金像獎女配角區嘉雯以女同志角色角逐，而夏于喬飾曾弒父的女兒及飾聾人的鍾雪瑩也來勢洶洶。

台灣觀眾對吳君如或許多是諧星印象，不過她21年前就曾以「金雞」登金馬影后。她今年以「我談的那場戀愛」角逐獎項，她在片中為婦產科醫生，電影以愛情詐騙為主軸，跟香港當紅年輕歌手張天賦飾演的詐騙集團展開虛實愛情間的關係，從沒有心情起伏、到快樂又或是釋然，情緒轉換牽動觀眾情緒。

張艾嘉已經三度摘下金馬獎最佳女主角，這次以「女兒的女兒」角逐獎項，電影觸及LGBTQ（多元性別族群）、人工生殖、母女溝通等議題。張艾嘉片中多次跟導演黃熙進行討論，並笑說希望能讓飾演的角色日子別這麼慘，而她在片中是女兒也是母親，視角轉換中，觀眾也跟著張艾嘉的痛苦理解到母女關係或許有過爭執吵架，但彼此都會是最親密的存在。

第37屆東京國際影展28日舉辦開幕式，由侯孝賢及張艾嘉監製、黃熙執導的國片「女兒的女兒」被選為入圍主競賽單元的15部作品之一。張艾嘉（左2）與導演黃熙（左1）、林嘉欣（右2）、劉奕兒（右1）一同出席紅毯。（東京影展提供） 中央社記者戴雅真東京傳真 113年10月28日

區嘉雯5年前曾以「叔·叔」入圍金馬獎最佳女配角，這次則以「從今以後」失去另一半的女同志角色角逐影后，這也是導演以她為靈感打造的專屬角色。由於香港目前尚未有同志婚姻或是相關權益的法律，電影呈現出同志伴侶失去另一半後，除了要收拾難過心情，法律也成為弱勢，區嘉雯片中優雅但堅毅的形象相當動人。

「小雁與吳愛麗」是夏于喬跟導演丈夫林書宇首度合作的電影，她飾演失手殺了家暴父親而入獄的角色，出獄後跟飾演母親的楊貴媚既關心彼此，卻又有難言的心結。夏于喬在電影尾聲扮成孝女白琴，並在麻帽下痛苦訴說心境，被鏡頭近距離拍攝，但她心裡對父親的愛恨交織也在眼淚中逐漸釋放，成為電影的一大亮點戲。

導演林書宇（左）新片「小雁與吳愛麗」由演員、太太夏于喬（右）主演，夏于喬也憑此片角逐第61屆金馬獎最佳女主角獎。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 113年10月8日

香港女星鍾雪瑩已經連續2年角逐金馬影后，她今年在「看我今天怎麼說」飾演使用電子耳的聾人女子，她從跟著母親制定好的人生走，到最後受到游學修飾演的聾人青年感染開始選擇想過的人生，除了手語表現，在說話口音上也做出調整，角色從初期對未來的天真懵懂到最後找到想要的生活，不同的演出層次也獲得肯定。

第61屆金馬獎星光大道將於23日下午5時30分登場，頒獎典禮將從晚上7時在台北流行音樂中心舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。（編輯：李亨山）1131119