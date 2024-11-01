吳君如不計片酬相挺 「戀愛」導演被笑是詐騙集團
2024/11/1 16:47（11/1 16:56 更新）
（中央社記者王心妤台北1日電）港片「我談的那場戀愛」導演何妙祺入圍金馬獎最佳新導演，她今天說，吳君如一直很支持新導演，直到電影上映，劇組都尚未支付片酬給她，打趣稱「她都笑我們才是真正詐騙集團。」
何妙祺今天接受台灣媒體視訊訪問，分享入圍金馬獎的心得跟拍攝過程，電影講述愛情詐騙，吳君如憑此片角逐金馬獎最佳女主角。何妙祺表示，吳君如一直很支持新導演，像這次就是不計片酬演出，吳君如要電影有賺錢才能分紅，因此直到現在還未支付片酬。
何妙祺透露，片中甚至有很多造型，都是吳君如自備衣服相挺，而去年4月份談妥合作後，過了1年多還沒支付片酬，「她都說我跟監製才是真正的詐騙集團。」
何妙祺表示，金馬獎在她心中是藝術成分很高的獎項，也很難被提名，她自知作品偏商業類型一些，很開心能被提名。
另外，近年在香港樂壇竄起的歌手張天賦，此次飾演男主角也有亮眼表現。何妙祺坦言，是吳君如推薦張天賦主演，但她一開始並不認識張天賦，直到去聽了張天賦的演唱會「我覺得他口條很好，尤其我們電影有很多對白。唱歌需要投射感情，我們有很多對著手機的戲，這也需要想像力。」
「我談的那場戀愛」將於11月29日全台上映。（編輯：陳政偉）1131101
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