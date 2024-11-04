阿部寬、關繼威登金馬頒獎 許光漢獲准假可登台

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（中央社記者王心妤台北4日電）金馬執委會今天公布第61屆金馬獎頒獎嘉賓，包含日本影帝阿部寬、奧斯卡獎男配角關繼威、最佳導演關家永、影帝張震、影后張艾嘉等，服役中的許光漢也請假成功將參與盛會。

阿部寬在日本有極高知名度，代表作包含「羅馬浴場」、「橫山家之味」等，他主演的「夕霧花園」曾入圍金馬獎9個大獎，這也是他首度以頒獎嘉賓身分登台；「媽的多重宇宙」關繼威、關家永、王慶除了將在金馬電影大師課分享經驗，也將參與頒獎典禮。

張震今年除了擔任頒獎嘉賓也以「餘燼」角逐影帝；另外有7名影后共襄盛舉，包含11度次入圍紀錄的張艾嘉、睽違21年角逐影后的吳君如、楊貴媚、楊雁雁、林嘉欣、謝盈萱和最年輕影后得主林品彤。

金馬執委會主席李屏賓則會跟評審團主席譚家明頒發最佳劇情片，而頒獎嘉賓還有「角頭」宇宙各庄老大蔡振南、太保、高捷、龍天翔合體，「鬼才之道」演員陳柏霖跟王淨、新生代代表港星袁澧林跟曾敬驊、資深音樂人黃韻玲、舞蹈家許芳宜、許光漢。

國際名導李安將返台頒終身成就獎給已故「武俠影后」鄭佩佩，她的子女將代領獎項；導演朱延平則頒獎給終身成就獎另一名得主的攝影師林文錦。年度台灣傑出電影工作者由導演王童頒給合作超過30年的噴畫師李錫堅。

第61屆金馬獎將於23日在台北流行音樂中心頒獎。（編輯：李亨山）1131104