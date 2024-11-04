本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統促黨幹部張孟崇與妻涉收中國7400萬元介選 檢依反滲透法起訴
首頁 / 娛樂

阿部寬、關繼威登金馬頒獎 許光漢獲准假可登台

2024/11/4 14:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北4日電）金馬執委會今天公布第61屆金馬獎頒獎嘉賓，包含日本影帝阿部寬、奧斯卡獎男配角關繼威、最佳導演關家永、影帝張震、影后張艾嘉等，服役中的許光漢也請假成功將參與盛會。

阿部寬在日本有極高知名度，代表作包含「羅馬浴場」、「橫山家之味」等，他主演的「夕霧花園」曾入圍金馬獎9個大獎，這也是他首度以頒獎嘉賓身分登台；「媽的多重宇宙」關繼威、關家永、王慶除了將在金馬電影大師課分享經驗，也將參與頒獎典禮。

張震今年除了擔任頒獎嘉賓也以「餘燼」角逐影帝；另外有7名影后共襄盛舉，包含11度次入圍紀錄的張艾嘉、睽違21年角逐影后的吳君如、楊貴媚、楊雁雁、林嘉欣、謝盈萱和最年輕影后得主林品彤。

金馬執委會主席李屏賓則會跟評審團主席譚家明頒發最佳劇情片，而頒獎嘉賓還有「角頭」宇宙各庄老大蔡振南、太保、高捷、龍天翔合體，「鬼才之道」演員陳柏霖跟王淨、新生代代表港星袁澧林跟曾敬驊、資深音樂人黃韻玲、舞蹈家許芳宜、許光漢。

國際名導李安將返台頒終身成就獎給已故「武俠影后」鄭佩佩，她的子女將代領獎項；導演朱延平則頒獎給終身成就獎另一名得主的攝影師林文錦。年度台灣傑出電影工作者由導演王童頒給合作超過30年的噴畫師李錫堅。

第61屆金馬獎將於23日在台北流行音樂中心頒獎。（編輯：李亨山）1131104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：