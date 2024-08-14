2024金馬主視覺「時刻之間」余靜萍捕捉許芳宜舞姿

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（中央社記者王心妤台北14日電）2024金馬影展將於11月7日登場，今天公布設計團隊MixCode Studio與金馬獎最佳攝影得主余靜萍、名舞蹈家許芳宜打造的4款設計海報，並以「時刻之間」為題捕捉時間的流動。

根據金馬執委會提供資料，今年主視覺由以「（真）新的一天」獲金馬獎最佳攝影的余靜萍掌鏡，和以「我心我行」贏得金馬獎最佳動作設計的舞蹈家許芳宜合作，以慢速快門捕捉許芳宜舞蹈姿態；余靜萍表示：「電影是夢的執行者；希望時間能跨越過去與現在，並從中開創新的視覺。」

4款視覺海報「黎明」、「夜晚」、「黃昏」及交疊前3個畫面的「時刻之間」視覺海報，由MixCode將余靜萍的照片做多重影像的層次堆疊，結合許芳宜舞蹈，演繹日到夜的變化，展現時間流動感，在過去、現在、未來與空間交織下，帶領眾人進入名為電影的夢境。

「黎明」款海報中，夜晚的黑映照出些許清晨的藍，乍現的光迎來日出的橙，彷彿仰望新的希望；「夜晚」款海報將日夜交融，在天光幻化間，夢境的魔幻霎時顯現；「黃昏」款海報由日落的金黃灑落到漸暗的夜空，引領我們穿越不同時序；「時刻之間」款海報則將黎明、夜晚與黃昏交疊，成為全新視覺，也是本屆金馬影展視覺主題代表。

2024金馬影展將於11月7日至24日舉行，第61屆金馬獎頒獎典禮，11月23日在台北流行音樂中心登場。（編輯：陳仁華）1130814

圖為「黎明」款海報。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月14日

圖為「黃昏」款海報。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月14日