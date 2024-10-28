金馬61評審團謝盈萱九把刀入列 香港導演譚家明任主席

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（中央社記者洪素津台北28日電）香港導演譚家明擔任第61屆金馬獎評審團主席，他認為金馬獎對表揚優秀華語電影不遺餘力，對電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵有目共睹；評審團還有謝盈萱、九把刀等人。

金馬執委會今天透過新聞稿宣布第61屆金馬獎評審團主席由香港名導譚家明擔任，而11名評審包含謝盈萱、九把刀、林君陽、連奕琦等人，將負責從複選影片中選出入圍名單。

金馬獎將於11月23日舉行頒獎典禮，當天舉行的決審會議將由譚家明主持，除了選出入圍名單的11名評審，還會加入許芳宜、李欣芸等共17名評審，開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

譚家明是香港新浪潮健將之一，風格卓著，除了編導之外，也涉足剪輯、美術設計。他執導的「名劍」、「愛殺」、「烈火青春」公認為新浪潮代表作。

譚家明曾以「愛殺」入圍金馬獎最佳導演，並以「阿飛正傳」、「東邪西毒」2度獲得金馬獎最佳剪輯。2006年執導的「父子」也獲金馬獎最佳劇情片等3項大獎，亦獲香港電影金像獎最佳電影、導演、編劇肯定。近作為入選坎城影展的「七人樂隊」之「別夜」。

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播；海外除了新加坡、馬來西亞各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。（編輯：張雅淨）1131028