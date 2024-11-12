金馬61魏如萱、9m88將登台獻唱 劉若英獻聲唸讀入圍者名單

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（中央社記者洪素津台北12日電）第61屆金馬獎頒獎典禮23日將於台北流行音樂中心盛大登場，典禮找來魏如萱、黃宣、9m88擔任表演嘉賓，特別的是近年演而優則導的劉若英，將獻聲配音，為典禮唸讀入圍者名單。

曾在金馬舞台展現精湛歌藝的魏如萱，此次將攜手創作歌手YELLOW黃宣組隊演出，以「造夢的人」為主題，帶來一場別於過往、耳目一新的活潑表演，獻給所有造夢的電影人。

9m88則首度站上金馬典禮舞台，她將重新演繹1937年經典歌舞片「隨我婆娑」的名曲They Can't Take That Away From Me，以溫暖的爵士曲調，向逝世影人致上最深的追思之情。

曾3度獲金曲獎肯定的王若琳，首次為電影打造主題曲便以「鬼才之道」入圍金馬，將現場演唱充滿黑色幽默的「鬼才之道」。

同樣首度入圍金馬獎的安溥，則將獻唱「女兒的女兒」主題曲「妳怎麼想」， 傾吐母女至深的羈絆。曾巡演國際、屢次登上國家音樂廳的「拉縴人少年兒童合唱團」，亦將以純淨嗓音重現「餘燼」主題曲「北方來的人」。

今年金馬盛宴集結多名電影人貢獻所長，除劉若英為典禮入圍獎項名單配音外，還有金馬獎最佳劇情片得主楊雅喆、最佳紀錄片得主楊力州，分別為本屆「終身成就獎」得主影星鄭佩佩及攝影師林文錦製作致敬影片。

第61屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道將於23日下午5時30分於台北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7時舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。（編輯：龍柏安）1131112