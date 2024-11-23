金馬獎第61屆得獎名單【不斷更新】

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（中央社網站25日電）第61屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心登場，由曾獲2座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔綱主持。最佳新演員獎由11歲的鄭又菲拿下。關繼威、許光漢將上台頒獎。中央社不斷更新得獎名單：

完整得獎名單如下：

★最佳改編劇本

王小帥／沃土

★最佳原著劇本

黃熙／女兒的女兒

★最佳動畫短片

房間裡的你



★最佳新演員

鄭又菲／BIG



★年度台灣傑出電影工作者

李錫堅

★最佳美術設計

王誌成、梁碩麟／鬼才之道



★最佳造型設計

施筱柔／鬼才之道

★最佳剪輯

陳合平／漂亮朋友

★最佳音效

陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島

★終身成就獎

鄭佩佩、林文錦

★最佳動作設計

★最佳紀錄短片

★最佳紀錄片

★最佳男配角

★最佳視覺效果

★最佳女配角

★最佳攝影

★最佳原創電影音樂

★最佳原創電影歌曲

★最佳劇情短片

★最佳新導演

★最佳導演

★最佳男主角

★最佳女主角

★最佳劇情片