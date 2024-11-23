金馬獎第61屆得獎名單【不斷更新】
2024/11/23 15:51（11/23 20:16 更新）
（中央社網站25日電）第61屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心登場，由曾獲2座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔綱主持。最佳新演員獎由11歲的鄭又菲拿下。關繼威、許光漢將上台頒獎。中央社不斷更新得獎名單：
完整得獎名單如下：
★最佳改編劇本
王小帥／沃土
★最佳原著劇本
黃熙／女兒的女兒
★最佳動畫短片
房間裡的你
★最佳新演員
鄭又菲／BIG
★年度台灣傑出電影工作者
李錫堅
★最佳美術設計
王誌成、梁碩麟／鬼才之道
★最佳造型設計
施筱柔／鬼才之道
★最佳剪輯
陳合平／漂亮朋友
★最佳音效
陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島
★終身成就獎
鄭佩佩、林文錦
★最佳動作設計
★最佳紀錄短片
★最佳紀錄片
★最佳男配角
★最佳視覺效果
★最佳女配角
★最佳攝影
★最佳原創電影音樂
★最佳原創電影歌曲
★最佳劇情短片
★最佳新導演
★最佳導演
★最佳男主角
★最佳女主角
★最佳劇情片
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