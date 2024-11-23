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金馬獎第61屆得獎名單【不斷更新】

2024/11/23 15:51（11/23 20:16 更新）
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第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心盛大展開，童星鄭又菲（圖）摘下本屆最佳新演員，登台致詞時一度激動掉淚，感謝各界支持。中央社記者王騰毅攝 113年11月23日
第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心盛大展開，童星鄭又菲（圖）摘下本屆最佳新演員，登台致詞時一度激動掉淚，感謝各界支持。中央社記者王騰毅攝 113年11月23日
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（中央社網站25日電）第61屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心登場，由曾獲2座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔綱主持。最佳新演員獎由11歲的鄭又菲拿下。關繼威、許光漢將上台頒獎。中央社不斷更新得獎名單：

完整得獎名單如下：

★最佳改編劇本
王小帥／沃土

★最佳原著劇本
黃熙／女兒的女兒

★最佳動畫短片
房間裡的你

★最佳新演員
鄭又菲／BIG

★年度台灣傑出電影工作者
李錫堅

★最佳美術設計
王誌成、梁碩麟／鬼才之道

★最佳造型設計
施筱柔／鬼才之道

★最佳剪輯
陳合平／漂亮朋友

★最佳音效
陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島

★終身成就獎
鄭佩佩、林文錦

★最佳動作設計

★最佳紀錄短片

★最佳紀錄片

★最佳男配角

★最佳視覺效果

★最佳女配角

★最佳攝影

★最佳原創電影音樂

★最佳原創電影歌曲

★最佳劇情短片

★最佳新導演

★最佳導演

★最佳男主角

★最佳女主角

★最佳劇情片

#金馬獎
#劉冠廷
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