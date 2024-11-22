關繼威睽違40年登金馬 談獲奧斯卡後改變、勉從影人員相信自己

（中央社記者洪素津台北22日電）金馬獎邀請奧斯卡獎男配角關繼威擔任頒獎嘉賓，以及金馬大師課程講師。關繼威表示，沒想到睽違40年還能再次參與金馬獎，他分享擔任演員過程偶有低潮，但唯有相信自己，才會知道自己要的是什麼。

演員關繼威以電影「媽的多重宇宙」獲奧斯卡金像獎男配角殊榮，他和此齣電影的導演關家永、製片王慶同獲金馬獎邀請前來擔任嘉賓，同時擔任金馬大師課程的講師，今天3人出席金馬獎行前記者會，關繼威表示自己相當喜歡台灣，每一次來台灣就很開心也很有親切感。

關繼威獲邀擔任金馬大師課程的講師，為此他表示很意外，也回想自己是不是有資格可以上台分享，「我對電影是很喜愛的，剛好也跟觀眾和學員一起學習、交流，這是很棒的經驗。」

電影「媽的多重宇宙」導演關家永也表示，來台灣跟大家分享電影創作是很不同的經驗，「我期待電影未來的發展，也希望自己可以打造電影的未來」；王慶則分享台灣是他父親出生長大的地方，很開心來台灣分享作品，「我跟台下的學員交流，在這雙向過程有不同的收穫。」

關繼威靠電影「媽的多重宇宙」獲奧斯卡男配角的肯定，他說：「我在拍攝『媽的多重宇宙』時，其實我們都很希望把作品帶來台灣，因為這裡面有很多台灣的元素。另外，支持我走下去的是因為我真的很喜歡電影，同時也非常喜歡和影迷交流，我覺得這是非常愉快的經驗，因為我自己很喜歡看電影，也很喜歡影迷分享自己的看法。」

關繼威從影多年，也難免會有低潮，他鼓勵所有的從影人員，「建議大家要相信自己，才知道自己喜歡什麼，只要身邊有相信你的人，就可以走下去」；關繼威表示，往幕後發展也可以體會不同的人生際遇，「最終會走回你想要走的路。」

至於獲奧斯卡有什麼樣的改變，關繼威說：「我景仰的導演都拿劇本來找我拍戲，我真的很開心，生活沒有什麼大改變，但在我的職業卻有著一些些的變化。」（編輯：陳政偉）1131122