關繼威淚奪奧斯卡男配角 從難民營一路挺進直喊這就是美國夢

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）越南出生、有華人血統的美國影星關繼威，今天以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）勇奪奧斯卡最佳男配角獎，一甩多年來苦無演出機會的陰霾。他接過獎座時直呼不敢相信自己是如何從難民營一路走進奧斯卡殿堂。

關繼威是繼柬埔寨醫師兼演員吳漢（吳漢潤）以「殺戮戰場」（The Killing Fields）在1985年奧斯卡頒獎典禮出線以來，第2位拿下最佳男配角獎的亞裔演員，也是首位獲此榮耀的越南裔人士。

關繼威上台領獎之前先是擁抱了同片演出的楊紫瓊與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），上台後感性且熱淚盈眶表示說：「我媽媽84歲了，她現在在家裡看轉播。媽媽，我剛剛獲得奧斯卡獎了！」

「我的旅程始於一艘船。我在難民營待了一年，不知怎麼地，最終來到了好萊塢最大的舞台上。」

「他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢。」

他這番話讓台下觀眾無不動容。

美國有線電視新聞網（CNN）提到，51歲的關繼威在「媽的多重宇宙」之前，最知名的作品要回溯大約40年。

童星出身的關繼威曾接演大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1984年推出的印第安那瓊斯系列片「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom），得到與「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）合作的機會，隔年接著演出80年代經典冒險片「七寶奇謀」（The Goonies）。

▲1984年，關繼威出席加州青年電影獎，以「魔宮傳奇」角逐最佳年輕男配角獎。

但「急凍原始人」（Encino Man）1992年上映之後，關繼威便因亞裔臉孔在好萊塢四處碰壁、找不到合適機會而不再繼續演出。

他雖遠離聚光燈，卻從未離開電影圈，只是改行從事幕後工作，直到2018年看了「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）才又興起演戲念頭。關繼威拜託一位從事經紀人工作的朋友收他當旗下藝人，在接到「媽的多重宇宙」劇本後睽違多年首度試鏡，不僅成功贏得角色，今天更喜抱奧斯卡小金人。

在觀眾面前消失了近40年，但關繼威強勢的東山再起已進了影壇史冊，成為近期記憶中最鼓舞人心的復出傳奇之一。

關繼威獲奧斯卡最佳男配角獎，一甩多年來苦無演出機會的陰霾。（圖取自instagram.com/kehuyquan）

關繼威在這個頒獎季的個人魅力與「媽的多重宇宙」本身吸引力相輔相成，自然不做作的真情流露博得各界讚賞，並在這個奧斯卡頒獎典禮之夜登頂。

關繼威在奧斯卡入圍名單揭曉時曾告訴美聯社，奧斯卡是他做了「30多年的夢」。他說：「我年年都看奧斯卡，跟信教一樣虔誠。我總是想像自己走紅地毯、想像自己坐在大廳內、想像自己是入圍者、想像等待頒獎人揭曉得獎人的那一刻。」

他當時說，這個夢想「看似那麼遙遠，尤其我多年沒有演戲，這個夢想似乎已經破滅」。

他坦承，當他決定復出演戲，「心中害怕極了。觀眾上一次在銀幕上看到我，我還是個孩子。如今已是個中年大叔」。但他說，「媽的多重宇宙」上映以來，「大家給我的只有愛和溫暖，我真的很感激。我哭了一遍又一遍」。

關繼威能出線實屬不易，其他入圍者都是硬底子演員，包括「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）和貝瑞柯根（Barry Keoghan）、「橋之彼端」（Causeway）的布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），以及「法貝爾曼」（The Fabelmans）的裘德赫希（Judd Hirsch）。（譯者：陳昱婷、蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei

▲1984年，關繼威（前中）與史蒂芬史匹柏（右）等人在倫敦宣傳「魔宮傳奇」。