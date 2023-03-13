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第95屆奧斯卡金像獎得獎名單

2023/3/13 12:54（3/13 13:45 更新）
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第95屆奧斯卡12日舉行，布蘭登費雪（左）奪最佳男主角，楊紫瓊（右）成首位亞裔影后。（美國影藝學院提供）
第95屆奧斯卡12日舉行，布蘭登費雪（左）奪最佳男主角，楊紫瓊（右）成首位亞裔影后。（美國影藝學院提供）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯舉行，以下為得獎名單。

●最佳影片：「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）

●最佳導演：關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）/「媽的多重宇宙」

最佳男主角：布蘭登費雪（Brendan Fraser）/「我的鯨魚老爸」（The Whale）

布蘭登費雪奪奧斯卡影帝。（美國影藝學院提供）
布蘭登費雪奪奧斯卡影帝。（美國影藝學院提供）
影片來源：A24

●最佳女主角：楊紫瓊/「媽的多重宇宙」

楊紫瓊獲封奧斯卡封后。（美國影藝學院提供）
楊紫瓊獲封奧斯卡封后。（美國影藝學院提供）

●最佳男配角：關繼威（Ke Huy Quan）/「媽的多重宇宙」

關繼威（前）勇奪奧斯卡最佳男配角。（美國影藝學院提供）
關繼威（前）勇奪奧斯卡最佳男配角。（美國影藝學院提供）

最佳女配角：潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）/「媽的多重宇宙」

●最佳原創劇本：「媽的多重宇宙」

●最佳改編劇本：「沒有聲音的女人們」（Women Talking）

影片來源：MGM

●最佳動畫片：「吉勒摩．戴托羅之皮諾丘」（Guillermo del Toro's Pinocchio）

影片來源：Netflix Asia

最佳動畫短片：「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」（The Boy, the Mole, the Fox and the Horse）

影片來源：Apple TV

最佳國際影片（舊稱最佳外語片）：「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）

德國電影「西線無戰事」12日在奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳國際影片獎。（路透社）
德國電影「西線無戰事」12日在奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳國際影片獎。（路透社）
影片來源：Netflix

最佳原創歌曲：Naatu Naatu/「雙雄起義」（RRR）

影片來源：Lahari Music | T-Series

最佳原創配樂：「西線無戰事」

最佳音效：「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）

最佳紀錄長片：「納瓦尼事件簿」（Navalny）

最佳紀錄短片：「小象守護者」（The Elephant Whisperers）

最佳攝影：「西線無戰事」

最佳剪輯：「媽的多重宇宙」

最佳視覺效果：「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）

影片來源：Avatar

最佳藝術指導：「西線無戰事」

最佳服裝設計：「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）

●最佳妝髮：「我的鯨魚老爸」

●最佳實景短片：「愛爾蘭式告別」（An Irish Goodbye）（編輯：蔡佳敏）1120313

#奧斯卡
#媽的多重宇宙
#楊紫瓊
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