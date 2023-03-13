第95屆奧斯卡金像獎得獎名單
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯舉行，以下為得獎名單。
●最佳影片：「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）
●最佳導演：關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）/「媽的多重宇宙」
●最佳男主角：布蘭登費雪（Brendan Fraser）/「我的鯨魚老爸」（The Whale）
●最佳女主角：楊紫瓊/「媽的多重宇宙」
●最佳男配角：關繼威（Ke Huy Quan）/「媽的多重宇宙」
●最佳女配角：潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）/「媽的多重宇宙」
●最佳原創劇本：「媽的多重宇宙」
●最佳改編劇本：「沒有聲音的女人們」（Women Talking）
●最佳動畫片：「吉勒摩．戴托羅之皮諾丘」（Guillermo del Toro's Pinocchio）
●最佳動畫短片：「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」（The Boy, the Mole, the Fox and the Horse）
●最佳國際影片（舊稱最佳外語片）：「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）
●最佳原創歌曲：Naatu Naatu/「雙雄起義」（RRR）
●最佳原創配樂：「西線無戰事」
●最佳音效：「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）
●最佳紀錄長片：「納瓦尼事件簿」（Navalny）
●最佳紀錄短片：「小象守護者」（The Elephant Whisperers）
●最佳攝影：「西線無戰事」
●最佳剪輯：「媽的多重宇宙」
●最佳視覺效果：「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）
●最佳藝術指導：「西線無戰事」
●最佳服裝設計：「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）
●最佳妝髮：「我的鯨魚老爸」
●最佳實景短片：「愛爾蘭式告別」（An Irish Goodbye）（編輯：蔡佳敏）1120313
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。