潔美李寇蒂斯奪奧斯卡女配角 尖叫女王首度入圍就獲獎

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64歲的潔美李寇蒂斯12日以「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳女配角獎。（路透社）

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）「尖叫女王」潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）今天以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）贏得奧斯卡最佳女配角獎。

64歲的潔美李寇蒂斯闖蕩影壇40多年，生涯首次入圍奧斯卡就順利鍍金。

潔美李寇蒂斯因生涯屢次演恐怖電影而得到「尖叫女王」稱號，包括1978年上映的「月光光心慌慌」（Halloween）、1980年的「夜霧殺機」（The Fog）等。

她後來改變路線，並憑藉詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的動作喜劇片「魔鬼大帝：真實謊言」（True Lies）在1995年舉行的金球獎頒獎典禮拿下喜劇或音樂類最佳女主角獎。

2003年上映的「辣媽辣妹」（Freaky Friday）讓她昇華為主流巨星，2019年的「鋒迴路轉」（Knives Out）讓她更貼近年輕一輩的觀眾。

今天與她一起角逐最佳女配角獎的還有「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）的安琪拉貝瑟（Angela Bassett），「我的鯨魚老爸」（The Whale）的周洪（Hong Chau），「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的凱莉肯頓（Kerry Condon）以及「媽的多重宇宙」的許瑋倫（Stephanie Hsu，另譯史蒂芬妮許）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313

潔美李寇蒂斯闖蕩影壇40多年，生涯首次入圍奧斯卡就順利獲獎。（美國影藝學院提供）

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei