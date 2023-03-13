媽的多重宇宙奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家[影]

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）今天在第95屆奧斯卡獎大放異彩，抱走壓軸最佳影片大獎，今晚共計奪下最佳導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎。

「華盛頓郵報」日前報導，一部描述亞裔美籍洗衣店老闆在多重宇宙間跳躍的功夫喜劇片成為小金人最大黑馬的想法，5年前可能還是天方夜譚。畢竟，跟2018年「幸福綠皮書」（Green Book）等標準奧斯卡「釣魚片」（Oscar bait）相比，「媽的多重宇宙」風格截然不同。

片中快速變換色調與場景，包括現在人盡皆知的熱狗手指，誇張地反映出當今雜亂無章卻環環相扣的世界；而表象之下，隱藏著一個更深刻、更容易引起共鳴的現實故事：一個家庭的衝突與和解。

「娛樂週刊」（EW）盛讚「媽的多重宇宙」是一部刺激又大膽的電影，它代表著不僅僅是成品的卓越，也多虧了它，好萊塢為未來原創故事敞開了大門，未來精彩可期。

而楊紫瓊和關繼威分別拿下最佳女主角和最佳男配角獎，則是奧斯卡史上頭一次有兩位亞裔演員在同一屆盛會獲得肯定。

23年前，另一部由楊紫瓊主演且同樣叫好叫座的功夫片「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）在奧斯卡頒獎典禮風光入圍10項，當時創下非英語發音電影的紀錄，但演出陣容沒有一人入圍演技獎項。台灣導演李安抱憾說：「我以為起碼3人能夠入圍。」

關繼威（右起）、潔美李寇蒂斯以「媽的多重宇宙」分別奪下奧斯卡最佳男、女配角獎，在後台開心合影。（美國影藝學院提供）

李安承認自己是楊紫瓊這位以靠香港功夫片享譽國際的馬來西亞影星的粉絲，因此看中她飾演「臥虎藏龍」的俞秀蓮。他說：「我有預感她會非常優秀，你看著她，情緒會隨著她高低起伏」。他說楊紫瓊「內心壓抑著許多情感，等著被發掘」。

但「臥虎藏龍」沒有一位演員有機會爭奪奧斯卡演技獎。到了2008年，「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）遭遇一模一樣的待遇：這部片入圍10項，贏了8項，不過同樣沒有一個是演技獎。到了2019年，韓語發音、奉俊昊執導的「寄生上流」（Parasite）入圍6項，依舊獨漏演員。

「寄生上流」獲最佳影片獎殊榮或許推升了奧斯卡主辦單位在多元化、國際化名聲，但亞裔演員遲遲無法出頭讓亞洲社群不禁要問，奧斯卡表彰亞洲人成就，卻見不得亞洲人的面孔？

李安本人也曾是奧斯卡遺珠。他首部英語作品、1995年上映的「理性與感性」（Sense and Sensibility）入圍7項奧斯卡時，自己卻沒有入圍最佳導演獎。當時李安聳聳肩說：「奧斯卡到底是美國人的，有它的語言限制，而具備某種程度的人氣確實有其必要。」他說：「這是一場社交活動，無關電影真正的價值，而電影的價值在於觸動人心。」

2000年上映的「臥虎藏龍」讓李安生涯首度入圍奧斯卡最佳導演獎，後來他以2005年的「斷背山」（Brokeback Mountain）和2012年的「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）鍍金，是首位奪下這個獎項的非白人導演。

「媽的多重宇宙」今年在奧斯卡的成就，是否終將為好萊塢帶來排山倒海的改變？李安說：「我只能希望這變成常態。這多久了？23年？」他說：「我很榮幸能成為這個進展的一部分。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313